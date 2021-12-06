Голкипер Андрей Лунев впервые сыграет за «Байер» в матче с «Ференцварошем»

Леверкузен, 6 декабря. Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев проведет первый официальный матч за немецкий клуб.

Главный тренер леверкузенского «Байера» Херардо Сеоане сообщил, что Андрей Лунев начнет встречу шестого тура группового этапа Лиги Европы в стартовом составе. Слова наставника приводит издание Kicker.

«В матче с «Ференцварошем» мы собираемся провести максимально возможную ротацию состава. Андрей Лунев начнет этот матч в стартовом составе, мы уже обсудили это с ним. Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс», — подчеркнул Сеоане.

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента летом 2021 года, пишет RT. На счету голкипера семь матчей в составе сборной России по футболу.

Ранее стало известно, что «Фиорентина» намерена расторгнуть контракт с российским форвардом Александром Кокориным. Соглашение с нападающим рассчитано до 2024 года.