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Голкипер Андрей Лунев впервые сыграет за «Байер» в матче с «Ференцварошем»

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 19:59
Спорт
Голкипер Андрей Лунев впервые сыграет за «Байер» в матче с «Ференцварошем»
Prt Scr youtube.com  /  Bayer 04 Leverkusen

Леверкузен, 6 декабря. Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев проведет первый официальный матч за немецкий клуб.

Главный тренер леверкузенского «Байера» Херардо Сеоане сообщил, что Андрей Лунев начнет встречу шестого тура группового этапа Лиги Европы в стартовом составе. Слова наставника приводит издание Kicker.

«В матче с «Ференцварошем» мы собираемся провести максимально возможную ротацию состава. Андрей Лунев начнет этот матч в стартовом составе, мы уже обсудили это с ним. Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс», — подчеркнул Сеоане.

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента летом 2021 года, пишет RT. На счету голкипера семь матчей в составе сборной России по футболу.

Ранее стало известно, что «Фиорентина» намерена расторгнуть контракт с российским форвардом Александром Кокориным. Соглашение с нападающим рассчитано до 2024 года.

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