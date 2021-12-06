Снежная открытка в виде китайского дракона появилась на льду пруда в парке Благовещенска

Благовещенск, 6 декабря. Пруд Парка Дружбы Благовещенска украсила снежная открытка в виде китайского дракона, созданная работниками Общественно-культурного центра Благовещенска.

Дракон является одним из самых известных символом Поднебесной. Он представляет собой архетип, обозначающий воду и китайскую нацию. Также дракон в китайской мифологии считается царем животных.

Изначально Парк Дружбы был построен в китайском стиле, но постепенно большая часть объектов была утеряна. После 2021 года, когда парк попал под действие Общественно-культурного центра Благовещенска, старые объекты в нем были восстановлены, и к ним добавились новые композиции.

На территории Благовещенска есть и другой известный парк, природоохранный центр «Зейский». Местные лоси и олени не против отведать еды, которой их с удовольствием подкармливают местные охотоведы.