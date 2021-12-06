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Путин и премьер Индии Моди призвали реформировать Совбез ООН

Политика
Путин и премьер Индии Моди призвали реформировать Совбез ООН
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Нью-Дели, 6 декабря. Совет Безопасности ООН должен быть реформирован. С таким заявлением выступили президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Они провели в Нью-Дели XXI российско-индийский саммит «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания». По его итогам они приняли совместное заявление.

«Стороны призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности», — сообщает пресс-служба Кремля.

Во Время встречи Путин предложил Моди приехать в Россию в 2022 году. Визит может быть приурочен к очередному саммиту.

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