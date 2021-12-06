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Французский турист путешествует по России на трехколесном электровелосипеде

Общество

Для своего путешествия Гвенаэль Бретон выбрал именно велосипед из-за мобильности и простоты в управлении. Его аппарат сочетает в себе кровать и средство передвижения, а заряжается от солнечной батареи, встроенной в крышу.

Мотивацией реализовать давнюю мечту стала полученная в армии травма. Однажды во время ночного десантирования мужчина неудачно приземлился и сломал позвоночник в четырех местах. Из-за этого от военной карьеры пришлось отказаться.

«Моя цель, с которой я совершаю это путешествие — вдохновить людей, у которых были серьезные травмы. Иными словами, этим кругосветным путешествием я хочу показать пример, чтобы люди видели, что, когда ты пытаешься преодолеть подобные испытания, многие приходят тебе на помощь», — добавил путешественник.

В России Бретона удивило гостеприимство и открытость людей. Французу всегда были готовы прийти на помощь: подвозили, когда ломался его транспорт, помогали подобрать теплую одежду и даже сопровождали в пути.

«Еще меня удивил холод, но к этому я был готов, понимал, что мне будет холодно. А еще поражают огромные расстояния. И это потрясающе, потому что в пути я часто проезжал через разные регионы, местности. Это огромная, невероятная страна», — заявил Гвенаэль.

Сейчас Бретон находится в Чите. После ремонта своего «железного коня» он планирует продолжить путешествие. На велосипеде француз доберется до Японии, и оттуда уже на весельной лодке он собирается отправиться в США.

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Все новости / Общество / Французский турист путешествует по России на трехколесном электровелосипеде
россия франция туризм развлечения путешествия
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