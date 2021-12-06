Как выживает петербургский общепит, обсудят в медиацентре «Патриот»

Пандемия COVID-19 нанесла самый сильный удар именно по предприятиям общественного питания: по некоторым данным, только в 2020 году в Петербурге разорилось 15% ресторанов и кафе. Станет ли наш город гастрономической столицей России?

Как выживают предприятия общепита и рестораны Санкт-Петербурга сегодня? Что могут сделать региональные власти для развития бизнеса в Санкт-Петербурге? Нуждается ли Петербург в развитии инфраструктуры, кто должен ее развивать — федеральные власти, региональные власти или бизнес? Как решаются проблемы вакцинации персонала, соблюдения санитарных ограничений, а также кадровые проблемы?

На эти и другие вопросы в программе «В десятку с Дмитрием Пановым» депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, члена комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, координатора «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Панова ответят сами коммерсанты.

Гости программы, члены петербургского отделения «Деловой России»:

— Александр Романенко, генеральный директор ООО «Крафтпродуктс», основатель проекта Bakunin Group;

— Виталий Свидовский, генеральный директор ГК «ТЕРЕМОК» в Санкт-Петербурге, учредитель объединения «Рестоград».

Эфир состоится в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» во вторник, 7 декабря, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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