Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 20:24
20:24
Весь мир
На севере Сирии прошли акции протеста против турецкого присутствия
20:24
Происшествия
Трансгендера из Орла изнасиловали в электричке за билет до Твери
20:22
Политика
Политолог Богатырев предсказал итог переговоров Путина и Байдена
20:22
Происшествия
Пьяный водитель «Приоры» под Самарой влетел под грузовик и остался жив
20:21
Политика
Политолог Погребинский спрогнозировал жесткий ответ России на политику НАТО по Украине
20:16
Общество
Французский турист путешествует по России на трехколесном электровелосипеде
20:14
Происшествия
Взрыв привел к масштабному возгоранию газопровода в Иране
20:11
Весь мир
Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран
20:11
Происшествия
Неубранные дороги в Петербурге спровоцировали 12-километровый затор на КАД
20:11
Общество
Как выживает петербургский общепит, обсудят в медиацентре «Патриот»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Сети оценили заявление политика Франции о выходе из НАТО

Политика
В Сети оценили заявление политика Франции о выходе из НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 6 декабря. Пользователи Сети отреагировали на возможный выход Франции из состава НАТО, а может быть, и из Европейского союза.

Такое заявление сделал кандидат в президенты страны Эрик Земмур. Во время выступления перед своими сторонниками он сообщил, что не хочет дальнейшего участия Франции в Североатлантическом альянсе. Более того, Земмур подчеркнул, что его страна больше не должна быть «вассалом» Евросоюза.

Пользователи Сети бурно отреагировали на слова возможного будущего президента Франции. Многие отметили, что наконец-то страны Европы начали осознавать всю бессмысленность и даже вред НАТО. В то же время некоторые комментаторы предположили, что к такой идее Земмура подтолкнул разжигаемый сейчас США конфликт вокруг Украины.

«Молодец. Это случится рано или поздно, и первой, похоже, будет именно Франция, ведь исторически это революционная, свободолюбивая страна»;

«Хоть один здравый голос нашелся»;

«Не, тут хохма была "кто будет защищать бедную Украину от злых русских". Французы почесали в затылке и ответили: "А нам это зачем?"»;

«Умное решение. Кому охота попадать под российские калибры и цирконы из-за какой то Украины, которая провоцирует Россию на войну при поддержке стран НАТО»;

«Вот и во Франции есть адекватные люди, которые хотят сойти с "Титаника" под названием НАТО»;

«Наконец-таки зазвучали голоса здравых людей на политической арене Запада!», — пишут пользователи.

В Сети оценили заявление политика Франции о выходе из НАТО
Global Look Press / Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

В то же время некоторые комментаторы с сожалением констатировали, что Эрик Земмур слишком поторопился обнародовать свои взгляды относительно НАТО и Евросоюза. Пользователи Сети уверены, что теперь кандидату никогда не стать президентом Франции, так как этого не допустят проамериканские силы.

«Ну вот и всё. Ему уже не дадут стать президентом!»;

«Земмур явно поторопился со своими заявлениями. Теперь ему точно не стать президентом»;

«Это вряд ли дадут решать самой Франции. Уверена, что США не позволят ей сделать это»;

«Всеми силами, легальными и не очень, сделают так, чтобы он не выиграл, а если выиграет, то революциями затравят»;

«США им не дадут выйти из НАТО. Они жестко держат их на поводке, а этот парень — не де Голль», — уверены пользователи Сети.

Ранее пользователи Сети с иронией оценили требование Норвегии к НАТО держаться подальше от России.

Вернуться назад
Все новости / Политика / В Сети оценили заявление политика Франции о выходе из НАТО
евросоюз нато франция
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать