В Сети оценили заявление политика Франции о выходе из НАТО

Париж, 6 декабря. Пользователи Сети отреагировали на возможный выход Франции из состава НАТО, а может быть, и из Европейского союза.

Такое заявление сделал кандидат в президенты страны Эрик Земмур. Во время выступления перед своими сторонниками он сообщил, что не хочет дальнейшего участия Франции в Североатлантическом альянсе. Более того, Земмур подчеркнул, что его страна больше не должна быть «вассалом» Евросоюза.

Пользователи Сети бурно отреагировали на слова возможного будущего президента Франции. Многие отметили, что наконец-то страны Европы начали осознавать всю бессмысленность и даже вред НАТО. В то же время некоторые комментаторы предположили, что к такой идее Земмура подтолкнул разжигаемый сейчас США конфликт вокруг Украины.

«Молодец. Это случится рано или поздно, и первой, похоже, будет именно Франция, ведь исторически это революционная, свободолюбивая страна»; «Хоть один здравый голос нашелся»; «Не, тут хохма была "кто будет защищать бедную Украину от злых русских". Французы почесали в затылке и ответили: "А нам это зачем?"»; «Умное решение. Кому охота попадать под российские калибры и цирконы из-за какой то Украины, которая провоцирует Россию на войну при поддержке стран НАТО»; «Вот и во Франции есть адекватные люди, которые хотят сойти с "Титаника" под названием НАТО»; «Наконец-таки зазвучали голоса здравых людей на политической арене Запада!», — пишут пользователи.

Global Look Press / Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

В то же время некоторые комментаторы с сожалением констатировали, что Эрик Земмур слишком поторопился обнародовать свои взгляды относительно НАТО и Евросоюза. Пользователи Сети уверены, что теперь кандидату никогда не стать президентом Франции, так как этого не допустят проамериканские силы.

«Ну вот и всё. Ему уже не дадут стать президентом!»; «Земмур явно поторопился со своими заявлениями. Теперь ему точно не стать президентом»; «Это вряд ли дадут решать самой Франции. Уверена, что США не позволят ей сделать это»; «Всеми силами, легальными и не очень, сделают так, чтобы он не выиграл, а если выиграет, то революциями затравят»; «США им не дадут выйти из НАТО. Они жестко держат их на поводке, а этот парень — не де Голль», — уверены пользователи Сети.

Ранее пользователи Сети с иронией оценили требование Норвегии к НАТО держаться подальше от России.