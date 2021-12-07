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Эксперт РИСИ: НАТО — это инструмент обеспечения контроля США над странами Европы

Политика
Эксперт РИСИ: НАТО — это инструмент обеспечения контроля США над странами Европы
Федеральное агентство новостей  / 

Ведущий научный сотрудник Центра координации исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков объяснил в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему руководство НАТО не пойдет на заключение с РФ договора о безопасности в Европе.

По словам Сергея Ермакова, военный блок НАТО является инструментом США по обеспечению глобального лидерства в мире.

«Любые гуманитарные интервенции, которые НАТО не раз предпринимало, начиная со вмешательства в Югославии — а это также пресловутая операция в Ливии, участие в течение 20 лет союзников по НАТО в операции в Афганистане и многие другие, — все это интерпретируется как некая защита и продвижение демократии. Но по факту, принимая участие в них, НАТО защищает глобальное лидерство США», — заявил политолог.

Подобная логика европейских союзников США, по мнению эксперта, сродни поступкам вождей Третьего рейха, которые тоже заявляли, что защищают демократию.

«НАТО прикрывает свои гуманитарные интервенции некими интересами всего человечества. Но фактически блок придерживается концепции мирового порядка, установленного по правилам. А правила эти определяет лидер НАТО, то есть США», — пояснил Сергей Ермаков.

Эксперт считает, что, являясь орудием США в решении геополитических задач, НАТО и впредь будет вести конфронтационную политику в отношении России.

«НАТО не готово идти на заключение нового договора с Россией, хотя мы постоянно выступаем с подобными инициативами. Более того, в последнее время мы наблюдаем серьезную и очень опасную радикализацию действий НАТО», — отметил политолог.

Эксперт РИСИ: НАТО — это инструмент обеспечения контроля США над странами Европы
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Несмотря на то, что в Европе говорят о кризисе идентичности НАТО, что члены блока не могут определить своих целей и нередко формируют внутренние союзы против других членов Альянса, главным в НАТО останется роль сторожевого пса США в Европе.

«Первый генеральный секретарь НАТО четко сказал, для чего создается блок — обеспечить влияние США на европейские дела, а именно — сдерживать европейских союзников США, чтобы обеспечить американское лидерство и изолировать Россию», — напомнил эксперт.

По словам политолога, США определились со своими геополитическими противниками, в числе которых они, прежде всего, видят Россию и Китай.

«Теперь американское руководство оказывает давление на европейских союзников, чтобы и НАТО внесло свою лепту в противодействие и России, и Китаю», — отметил Сергей Ермаков.

С подобными же целями США создает военные союзы и в тихоокеанском регионе. Примером такого союза эксперт называет трехсторонний альянс AUKUS, образованный в сентябре текущего года Австралией, Великобританией и США.

«Туда могут подключить на каких-то своих условиях и Францию, но не путем расширения этого альянса, а именно для того, чтобы Франция могла поучаствовать в коалиции желающих по противодействию Китаю», — рассказал Сергей Ермаков.

Такими гибкими коалициями США будут опутывать своих геополитических противников и в будущем, уверен политолог.

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Все новости / Политика / Эксперт РИСИ: НАТО — это инструмент обеспечения контроля США над странами Европы
сша нато америка европа
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