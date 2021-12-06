Президент России утвердил увеличение МРОТ до 13 890 рублей

Москва, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2021 году МРОТ в России составляет 12 792 рубля. Правительство предлагало повысить со следующего года МРОТ на 6,4%, до 13 617 рублей. Однако ко второму чтению законопроекта президент внес правку, согласно которой показатель должен быть увеличен до 13 890 рублей.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — говорится в законе, подписанном главой государства.

Экономист Максим Чирков ранее назвал главные изменения, которые ждут россиян после повышения МРОТ. Он отметил, что увеличение значения приведет не только к росту социальных выплат, но и затронет другие аспекты.