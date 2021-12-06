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Экс-глава Совмина СССР Рыжков заявил о незначительной роли США в развале Союза

Политика
Экс-глава Совмина СССР Рыжков заявил о незначительной роли США в развале Союза
wikipedia.org  /  Kora27 / CC BY-SA 4.0

Москва, 6 декабря. Развал Советского Союза произошел в результате хаотичных и резких реформ, а не из-за действий западных сил. Такое мнение выразил бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

Политик считает, что роль США в развале Советского Союза является незначительной, однако они этому поспособствовали. По словам Рыжкова, такое развитие событий произошло не только из-за внешних факторов.

«Надо было проводить реформы, в первую очередь в экономике: не стоять в стороне от научно-технического прогресса, менять взаимоотношения предприятий и трудящихся», — сказал экс-глава Совета министров СССР.

Рыжков добавил, что к началу перестройки, накопившиеся у Советского Союза проблемы, стали очевидными. Это коснулось экономической и политической сфер, пишет РИА Новости.

Ранее руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко заявил, что развала СССР можно было избежать. По его словам, для этого следовало заключить конфедеративный договор. Также о возможности сохранить Союз говорил последний пресс-секретарь президента СССР Андрей Грачев, пишет Национальная служба новостей.

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ссср сша рыжков
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