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Дмитрий Губерниев поднял на смех Рудковскую после высказывания о Тутберидзе

Спорт
Дмитрий Губерниев поднял на смех Рудковскую после высказывания о Тутберидзе
Агентство городских новостей Москва

Москва, 6 декабря. Знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев резко прокомментировал слова продюсера Яны Рудковской, которая негативно высказалась о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Менеджер певца Димы Билана заявила, что не считает Тутберидзе величайшим тренером. По ее мнению, этого статуса она сможет добиться, если ее подопечные будут проходить больше одной Олимпиады.

Слова Рудковской рассмешили Губерниева. Молчать спортивный комментатор не стал и резко высказался в адрес жены Евгения Плющенко, олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Он констатировал, что Рудковская слишком много берет на себя, хотя не является профессионалом в этой сфере. Он поднял светскую львицу на смех, заявляя, что продюсер «известный специалист, заслуженный тренер СССР», которая тренировала звезд фигурного катания, поэтому она якобы знает, что говорит.

«Именно после советов Яны Елена Анатольевна Чайковская начала действительно здорово работать с Пахомовой и Горшковым, и они выиграли олимпийское золото. Более того, именно Яна Рудковская открыла миру Белоусову и Протопопова и была против их отъезда, но они ее не послушались. Поэтому мы обязательно должны прислушаться к словам замечательной Яны — она разбирается», — завил Губерниев в интервью betON.

Уже несколько лет между Тутберидзе и Плющенко идет противостояние. К олимпийскому чемпиону пришли спортсмены, которые когда-то тренировались у Тутберидзе. Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию, заявила, что Рудковская мешает Плющенко в его спортивной академии. Она убеждена, что переманивать юных фигуристов из других школ — это идея продюсера.

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губерниев рудковская тутберидзе
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