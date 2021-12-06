Путин и Моди подтвердили важность полного выполнения иранской «ядерной сделки»

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин и глава индийского правительства Нарендра Моди подтвердили важность выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры двух стран выразили поддержку усилиям, которые направлены на скорейшее восстановление иранской «ядерной сделки».

«Стороны вновь подтвердили важность полного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий и резолюции Совета Безопасности ООН 2231 и выразили поддержку соответствующим усилиям», — говорится в сообщении.

Ранее глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что переговоры Ирана и США о возвращении к ядерной сделке завершатся безуспешно без гарантий Вашингтона о том, что в будущем он не откажется от своих обязательств по соглашению. Предыдущий этап переговоров завершился летом текущего года, Тегеран заявил о приостановке процесса до вступления в должность нового президента Ирана Эбрахима Раиси.