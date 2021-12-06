Инсургенты северо-востока Индии: почему Нагаленд требует отделения

На северо-востоке Индии находится самый маленький штат страны под названием Нагаленд. Когда-то на эту территорию пришли британцы, и после их ухода племена нага потребовали себе независимости. Конфликт между сепаратистами и центром начался за день до официального рождения независимой Индии и продолжается до сих пор. Пакистан и Китай оказывали инсургентам поддержку поставками оружия и обучали местных боевиков.

Что такое «Великий Нагалим», сколько теневых правительств собирает сейчас налоги в штате Нагаленд и почему властям до сих пор не удается договориться с нагами о мире — рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

В Нагаленде до сих пор гибнут люди

На прошлой неделе силы безопасности индийского штата Нагаленд обстреляли грузовик с возвращавшимися домой поденными рабочими. В результате погибло 14 человек; возмущенные местные жители сожгли несколько армейских автобусов.

Столкновение произошло недалеко от границы с Мьянмой, где, как предполагается, базируются силы одной из самых влиятельных военных группировок инсургентов Нагаленда.

13 civilians dead in ‘security forces’ ambush at Nagaland’s Mon dist, Army says jawan killed https://t.co/Jc9VhgE7dC — Manipur Pradesh Congress Sevadal (@SevadalMN) December 5, 2021

Как утверждают военные, они руководствовались «точными данными» о том, что через этот район будет следовать автомобиль повстанцев — нага.

Официальные лица сообщили СМИ, что на отвечающие за безопасность структуры оказывается «сильное давление» после того, как в начале ноября в засаде повстанцев были убиты полковник индийской армии Виплав Трипати, его жена, сын и четверо солдат.

Для проведения расследования назначена специальная следственная группа правительства штата и суд армии. Они должны как можно быстрее установить, почему антитеррористическая операция пошла наперекосяк, и наказать виновных. В противном случае инцидент может спровоцировать новый виток боевых действий в регионе.

Кто такие наги

Северо-восточный штат Нагаленд — место одного из самых продолжительных и кровопролитных мятежей внутри Индии. Проблема нагов стала сложнейшим внутриполитическим противоречием, с которым столкнулось молодое государство после обретения независимости. Конфликт продолжается более семи десятилетий — дольше, чем широко известное противостояние в Кашмире.

Наги — это культурно неоднородные группы различных горских общин и племен, численность которых, по оценкам, составляет около 2,5 млн человек (1,8 млн в современном штате Нагаленд, 0,6 млн в Манипуре и 0,1 млн в штате Аруначал-Прадеш). Данные этнические племена проживают также в некоторых районах Мьянмы.

Федеральное агентство новостей /

Уникальность истории нагов в том, что, хотя это племя вошло в состав суверенной Индии как часть колониального наследства, они никогда не подписывали соглашения о присоединении к Британскому Раджу.

«Мы никогда не были завоеваны чужаками, нами не правили индусы или мусульмане. Вы [британцы] — единственные, кто победил нас, и, если вы вернетесь в Англию, мы будем независимыми, как раньше», — заявили представители Клуба Нага в ответ на обращение Комиссии Саймона, прибывшей в страну в 1929 году для рассмотрения вопросов местного самоуправления.

История конфликта

Во время Первой мировой войны британско-индийское правительство отправило в Европу около 3000 нагов в составе Трудового корпуса для работы в окопах в качестве рабочих и носильщиков. Они вернулись с осознанием своей идентичности и культуры, что в конечном итоге привело к созданию Клуба Нагов в 1918 году в городе Кохима.

Позднее, в 1946 году, данная организация была преобразована в Национальный Совет Нага (НСН) под руководством политического лидера Ангами Запу Физо. В него вошли представители 17 основных племен.

За день до получения Индией независимости от Британской империи, 14 августа 1947 года, Ангами Запу Физо объявил Нагаленд самостоятельным государством. Чтобы придать этому требованию большую легитимность, в мае 1951 года в данном регионе был проведен референдум.

НСН утверждает, что по результатам народного голосования 99% нагов поддерживают идею суверенного государства. В марте 1952 года Ангами Запу Физо сформировал подпольное Федеральное правительство Нага и Федеральную армию Нага.

Первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру категорически отказался от любых обсуждений вопроса предоставления нагам суверенитета, однако оставил их проблему под контролем министерства иностранных дел, косвенно признавая таким образом, что это не просто внутренний вопрос.

Тем временем события в регионе принимали все более кровавый оборот, и правительство направило туда войска для подавления сепаратистского мятежа. В 1958 году в штате было введено чрезвычайное положение, которое позволяло военным и полиции проводить превентивные аресты и обыски без решения суда. По сегодняшний день Нагаленд так и находится под действием этого распоряжения.

В 70-е годы Индира Ганди, третий премьер-министр страны, предложила нагам «все что угодно, кроме независимости», и передала их вопрос в ведение МВД, подчеркнув тем самым его внутриполитический и полицейский характер.

Впоследствии каждый новый премьер-министр Индии пытался достичь компромисса с нагами, но все старания проваливались. Атал Бихари Ваджпаи признал «уникальную историю и положение нагов» и создал группу по наблюдению за прекращением огня в 2001 году. Манмохан Сингх вел переговоры с наиболее влиятельной группировкой повстанцев, но ничего не добился.

Правительство Нарендры Моди и Национальный социалистический совет Нагаленда (Исак-Муива) подписали Мирное соглашение нага в августе 2015 года. Оно было названо «историческим достижением», но за прошедшие 6 лет стало понятно, что этот успех — не более чем передышка.

Modi govt signs historic peace accord with Nagaland's NSCN(I-M) http://t.co/vIJ34bCFaU — The Times Of India (@timesofindia) August 3, 2015

Пакистан и сепаратисты наги

Поддержка Исламабадом нага началась после бегства идеолога их независимости Ангами Запу Физо в Восточный Пакистан (ныне Бангладеш) в 1956 году. Вслед за ним в там в 1957 году побывал целый ряд лидеров сепаратистов.

В ходе этих визитов была заложена основа для получения мятежниками моральной и материальной помощи со стороны Восточного Пакистана. Исламабад создал специальную ячейку связи с повстанцами нага и мизо (соседний индийский штат Мизорам). В период с 1962 по 1968 год по меньшей мере десять групп сепаратистов прошли там военную подготовку. Впоследствии они вернулись на территорию Индии и организовали серию масштабных террористических актов, включая взрыв железной дороги.

Федеральное агентство новостей /

Когда в 1971 году Нью-Дели вступил в войну в Восточном Пакистане, Исламабад оказывал давление на инсурентов — нагов, чтобы те открыли второй антииндийский фронт, но повстанцы не сделали этого. Предполагается, что их решение было продиктовано политической целесообразностью, а также тем фактом, что в Нагаленде между силами безопасности и подпольщиками было заключено соглашение о прекращении боевых действий, и они не хотели открыто его нарушать.

После того как Восточный Пакистан прекратил свое существование и на его месте появилось государство Бангладеш, Исламабад утратил непосредственный контакт с нагами.

Китайское оружие для сепаратистов

КНР поддерживает сепаратистов нага начиная с 60-х годов прошлого века, после индийско-китайской войны 1962 года. В то время идеологическое противостояние между коммунистами и западными демократиями достигло своего пика. Пекин рассматривал Нью-Дели как соперника в Азии и оказывал полную поддержку движению наксалитов. Племена индийского северо-востока и, в частности наги, были идеальной возможностью для разжигания мятежей и изматывания войск.

РИА ФАН /

К 1966 году индийские военные значительно усилили наблюдение за существовавшей тогда восточной индо-пакистанской границей, и пересекать ее для закупки оружия, тренировок и лечения для повстанцев нага стало опасным.

Альтернативный маршрут через Мьянму был также очень сложен, поскольку местная армия была встревожена связями между повстанческими бандами двух государств и внимательно следила за ситуацией на границе. К тому же лидер сепаратистов Запу Физо отчаянно стремился интернационализировать проблему нага с помощью могущественного иностранного союзника. Очевидным выбором был Китай.

Однако китайцы вскоре начали сомневаться в способности нагов вести длительную партизанскую войну. Пекин был недоволен крупномасштабной капитуляцией повстанцев: только в 1969 году правительству сдалось 1049 нагов.

Хотя поставки оружия инсургентам из Китая в последние десятилетия сократились, страна продолжает поддерживать основные сепаратистские группировки другими способами, в частности, предоставляя убежище разыскиваемым в Индии экстремистам — нага. Несколько видных лидеров мятежников до сих пор проживают в китайской провинции Юньнань.

Сепаратисты нага — от радикалов до умеренных

Наиболее радикальные из сепаратистов — нага ставят своей целью создание независимого государства Большой Нагалим, которое, помимо индийского штата Нагаленд, включило бы в себя «все регионы», населенные представителями их национальности. Речь идет о нескольких районах штатов Ассам, Аруначал-Прадеш и Манипур, а также значительном участке Мьянмы.

На карте предполагаемый Большой Нагалим занимает около 120 000 кв. км, в то время как размер современного Нагаленда составляет всего 16 527 кв. км.

Ассамблея Нагаленда одобрила создание своего гсоударства целых пять раз: в декабре 1964 года, августе 1970 года, сентябре 1994 года, декабре 2003 года и совсем недавно, 27 июля 2015 года.

Федеральное агентство новостей /

Более умеренные сепаратисты согласны на особый статус в составе Индии, но и здесь возникают проблемы флага, гимна, конституции и в первую очередь тех нага, кто проживает за пределами Нагаленда.

Степень радикализации крупнейших группировок несколько раз претерпевала изменения. Так, Национальный совет нага, который начал борьбу за отделение от Индии в 1947 году, к 70-м годам прошлого века был готов прекратить противостояние и заключил с центральным правительством мирное соглашение в Шиллонге. В документе повстанцы безоговорочно признавали главенство индийской конституции, отказывались от независимости и обязывались сложить оружие.

Однако небольшая часть инсургентов (всего около 140 человек), находившаяся в Китае на момент подписания договора, назвала его «полным предательством интересов Нага» и отказалась следовать достигнутым договоренностям.

Лидеры этой группы Исак Чиши Сву, Туингаленг Муива и Шанван Шангьюнг Кхапланг в конце 1970-х годов сформировали Национал-социалистический совет Нагаленда (НССН). НССН создал свое подпольное федеральное правительство, имевшее как гражданское, так и военное крыло.

В конце 1980-х годов данная структура раскололось на две одноименных фракции, а именно Национал-социалистический совет Нагаленда (Исак-Муива) и Национал-социалистический совет Нагаленда (Кхапланг). Это разделение привело к войне между группировками, в результате которой объединение Исака Чиши Сву и Туингаленга Муивы зарекомендовало себя как самое грозное в северо-восточных штатах Индии. Оно действовало не только в Нагаленде, но и в населенных нагами районах Аруначал Прадеша, Манипура и Мьянмы.

После более 70 раундов переговоров между представителями индийских властей и главарями повстанцев, в августе 2015 года правительство Нарендры Моди подписало с Национал-социалистическим советом Нагаленда (Исак-Муива) рамочное соглашение о мире. Предполагалось, что решение проблемы региона уже близко.

Почему провалилось Соглашение 2015 года

Лагерь повстанцев нага разделен на множество фракций. Многие из них утверждают, что мирный договор может быть реализован. Однако руководство НССН (Исак-Муива) вернулось к жесткой позиции и требует отдельного флага и конституции в «общем суверенитете» нага над их землями.

Тхуингаленг Муива обвиняет губернатора штата Нагаленд Равиндру Нараяна Рави в искажении достигнутых договоренностей и настаивает, что при подписании документа центральное правительство согласилось на «общий суверенитет». В ответ на это глава региона публично распространил копию Рамочного соглашения, в котором говорится о «понимании того, что инклюзивное урегулирование будет осуществляться в рамках Индийской федерации с учетом уникальности истории нага» и что «для нагов необходимо будет принять какие-то особые меры».

Understand PM’s Position, But Let Him Also Appreciate Our Problems: NSCN-IM Leader Thuingaleng Muivah pic.twitter.com/aPmAKlVI5g — Gurpreet Singh (@Gurpree46492633) February 17, 2019

Процесс урегулирования проблемы снова зашел в тупик, и ряд политических наблюдателей предполагает, что немаловажную роль в этом сыграла отмена особого статуса региона Джамму и Кашмир в 2019 году. Многие в Нагаленде задумались о том, насколько легко Нью-Дели может отозвать дарованные права и привилегии после установления мира.

В декабре 2020 года в качестве похоронного аккорда Соглашениям 2015 года Муива написал письмо премьер-министру Нарендре Моди с просьбой возобновить дискуссию «на самом высоком уровне, то есть на уровне премьер-министра, без предварительных условий, в третьей стране».

В прошлом премьер-министры Индии Нарасимха Рао, Шри Гоуда и Атал Бихари Ваджпаи тоже вели переговоры с лидерами Национального социалистического совета Нагалима за рубежом.

Влияние мятежа на жизнь Нагаленда

Помимо тягот, связанных с тем, что штат живет в режиме чрезвычайного положения, в Нагаленде процветает система вымогательства денег различными так называемыми «теневыми правительствами» и военными группировками.

Летом 2021 года высокопоставленный чиновник индийской армии, базирующейся в Кохиме сообщил СМИ, что повстанцы взимают поборы с каждого домохозяйства, транспортного средства и магазина.

«Жителям угрожают похищением, если вымогаемая сумма не будет выплачена. В деревни, которые отказываются платить, приходят вооруженные повстанцы», — сказал он.

В июне 2021 года президент Комитета конгресса штата Нагаленд-Прадеш Кэти Тери заявил, что конституция страны «умерла» в этом штате.

«Сегодня, прежде чем товары достигнут Нагаленда, у перевозчиков вымогают деньги "Объединение народно-демократической солидарности", "Тигры народного освобождения Карби", "Силы защиты холмов Нага Ренгма" и "Революционная армии Куки" и "Объединенный фронт освобождения Ассама"», — заявил чиновник, выступая на собрании Ассамблеи штата.

Nagaland Congress says Constitution of India has ‘collapsed’ in the state@INCNagaland @mygovindiahttps://t.co/6ABsSvbDvu — INSIDENE (@insidene) June 25, 2021

В том же месяце Национальная комиссия по защите прав человека обратила внимание на тот факт, что жители Нагаленда платят налоги по меньшей мере пяти теневым правительствам:

НССН (Исак-Муива);

НССН (Кхапланг);

Правительство Народной Республики Нагаленд/Нагалим;

Национальный совет Нага (сборами занимаются две обособленных фракции).

Штат десятилетиями живет под действием «Закона об особых полномочиях армии», который позволяет военным и полиции проводить несанкционированные обыски и превентивные аресты без предъявления обвинений. Недавно действие этого распоряжения было продлено еще на полгода.

Есть ли решение у проблемы Нагаленда?

Индийское правительство накопило богатый опыт борьбы с террористами-повстанцами. От кашмирских сепаратистов до наксалитов — Нью-Дели не впервые сталкивается с вызовом своей власти. Пример последних особенно ярко показывает, что одни только военные операции не могут решить проблему.

Остановить распространение террористических группировок удалось лишь в тех районах, где жесткие карательные меры сопровождались улучшением условий жизни местного населения и привлекательными схемами по реинтеграции бывших повстанцев в общество.

Ситуация с нага на самом деле требует нестандартного подхода и сотрудничества между несколькими штатами и двумя государствами — Индией и Мьянмой. Целенаправленная работа по сохранению национальной идентичности, созданию единой культурной среды и особых визовых режимов, возможно, смогла бы компенсировать тот факт, что географическое единство территорий нага оказалось утраченным. Однако пока что ни одна из сторон не нашла реалистичного выхода из конфликта, и он продолжает тлеть вот уже более полувека.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.