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Видео с рисующей собакой стало самым популярным в TikTok за 2021 год

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 19:10
Общество
Видео с рисующей собакой стало самым популярным в TikTok за 2021 год
pixabay.com

Москва, 6 декабря. Социальная сеть TikTok назвала самые популярные видео российских пользователей. В 2021 году более 1 млрд пользователей посетили платформу, чтобы поделиться роликами, но все же команде удалось выбрать лучшие.

Самым популярным стало видео пользователя @hoootdog. На нем собака рисует красками на мольберте, при чем у животного получается довольно эстетично. Возле длиннолапого друга сидит коротколапый французский бульдог.

@hoootdogs

Поняли кого Оскар нарисовал????????? Is it similar?????

♬ everything sucks - vaultboy

На второй строчке ролик с необычным окрашиванием волос от пользователя @toridar_hair, на третьем месте — видео @bip.house, на котором представлена идея игры для большой компании, сообщает издание «Газета.Ru». Прорывом года соцсеть назвала блогеров @thegerbers, @the.yolohouse и @kostromins.

Входящая в холдинг «Газпром-медиа» компания Ritm Media запустила новую социальную сеть Yappy, которая станет отечественным аналогом TikTok.

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соцсеть блогер tiktok
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