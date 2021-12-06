Видео с рисующей собакой стало самым популярным в TikTok за 2021 год

Москва, 6 декабря. Социальная сеть TikTok назвала самые популярные видео российских пользователей. В 2021 году более 1 млрд пользователей посетили платформу, чтобы поделиться роликами, но все же команде удалось выбрать лучшие.

Самым популярным стало видео пользователя @hoootdog. На нем собака рисует красками на мольберте, при чем у животного получается довольно эстетично. Возле длиннолапого друга сидит коротколапый французский бульдог.

На второй строчке ролик с необычным окрашиванием волос от пользователя @toridar_hair, на третьем месте — видео @bip.house, на котором представлена идея игры для большой компании, сообщает издание «Газета.Ru». Прорывом года соцсеть назвала блогеров @thegerbers, @the.yolohouse и @kostromins.

Входящая в холдинг «Газпром-медиа» компания Ritm Media запустила новую социальную сеть Yappy, которая станет отечественным аналогом TikTok.