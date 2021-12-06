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Садыгов: «Северный поток — 2» окупился ещё до ввода в эксплуатацию

Экономика
Садыгов: «Северный поток — 2» окупился ещё до ввода в эксплуатацию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 декабря. Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов рассказал, что неизвестность с запуском трубопровода «Северный поток — 2» увеличила прибыль компании, сообщают Banki.loans.

По словам Садыгова, итоги давления на газопровод оказались впечатляющими. «Газпром» дважды оправдал строительство «СП-2», несмотря на задержку сертификации Германией. Зампред газового холдинга сообщил, что компания установила новый рекорд по выручке. «Газпром» смог увеличить стоимость газа на мировом рынке до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Сертификационный процесс в отношении российско-германского газопровода «Северный поток — 2» был приостановлен в ноябре по инициативе Берлина. Представители Федерального сетевого агентства считают, что оператор магистрали Nord Stream 2 обязан иметь организационную форму, которая будет соответствовать актуальному законодательству ФРГ.

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Газпром россия германия трубопровод выручка сп-2
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