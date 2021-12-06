Еврокомиссия предложила создать в ЕС резервные газохранилища

Брюссель, 6 декабря. Власти ЕС намерены добиться устойчивости газового рынка на случай кризисных ситуаций за счет создания резервных хранилищ топлива. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики заявила еврокомиссар Кадри Симсон.

Ожидается, что представители Еврокомиссии предложат варианты изменения газового рынка Европы 14 декабря. Как отметила Симсон, эти предложения будут включать и стратегические рекомендации по переходу на водородное топливо.

«Нам нужен стратегический и более скоординированный подход. Мы изучаем, как совместные закупки в хранилища газа могут повысить устойчивость и внести вклад в стабильность цен», — рассказала еврокомиссар.

При этом она не считает нужным пересматривать систему ценообразования стоимости топлива. Симсон полагает, что 2021 год стал исключением. По ее словам, в будущем стоимость газа на спотовых рынках будет ниже, чем по долгосрочным контрактам.

Цены на газ в Европе продолжают оставаться на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров. Как считают аналитики, предпосылок для их коррекции сейчас не наблюдается. По прогнозам специалистов, стоимость голубого топлива останется высокой как минимум до конца зимы.