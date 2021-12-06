NetEase: США не удалось положить конец сотрудничеству России и Вьетнама

Пекин, 6 декабря. Вашингтону не удалось помешать восстановлению сотрудничества между Россией и Вьетнамом в военной сфере. К такому выводу пришли аналитики китайского издания NetEase.

Эксперты отмечают, что Ханой и Москва взаимодействуют в военной сфере еще со времен СССР. Однако в последние годы связи между государствами были не такими тесными, как раньше. В 2019 году Вьетнам приобрел у России 12 учебных самолетов на сумму в размере 350 миллионов долларов, после чего других закупок не было.

По мнению аналитиков, вьетнамцы испугались, что военное сотрудничество с Россией может нанести ущерб торговым отношениям с Соединенными Штатами, передает «ПолитРоссия».

«В течение последних нескольких лет, когда российско-вьетнамская торговля военной техникой зашла в тупик, Вьетнам импортировал оборонное оборудование, такое как учебные самолеты и легкие вооружения, из Соединенных Штатов, Израиля и Чешской Республики. Таким образом, Россия оказалась на периферии вьетнамского рынка вооружений», — говорится в публикации.

На Западе были уверены, что Ханой навсегда откажется от приобретения российского вооружения и техники. Однако вьетнамское руководство не спешило укреплять сотрудничество с США, так как осознавало, что подобная дружба может иметь негативные последствия. Отстаивая свои интересы, Соединенные Штаты с легкостью предадут своих союзников или используют их для реализации собственных амбиций.

На днях стало известно, что Москва и Ханой приступили к восстановлению старой дружбы. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его вьетнамский коллега Фан Ван Зянг подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Аналитики выразили уверенность, что США проиграли России в противостоянии за Вьетнам, так как в будущем страны планируют наращивать взаимодействие в военной сфере.

Ранее стало известно, что Россия и Вьетнам договорились о поставках вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В настоящее время специалисты двух стран составляют расписание поставок. График будет разработан с учетом производственных мощностей РФ.