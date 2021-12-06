Пять человек погибли при взрыве бомбы в ресторане на юге Сомали

Могадишо, 6 декабря. Мощный взрыв произошел в одном из ресторанов на юге Сомали. Об этом сообщается в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент случился в минувшее воскресенье в окрестностях Авдхегла в 30 километрах от города Байдоа. По меньшей мере пять человек погибли на месте, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

«Бомбу активировали удаленно. Ее принесли в ресторан, замаскировав под рюкзак. В результате детонации погибли четверо гражданских и один солдат», — рассказал сотрудник полиции Омар Мухаммед.

Очевидцы поспешили на помощь раненым. Они вывели из здания десятки человек и вызвали медиков.

Экстремистская организация «Аш-Шабаб», связанная с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида»1, взяла на себя ответственность за нападение на ресторан. Их целью являлись солдаты Юго-Западного штата.

В октябре 2017 года по меньшей мере 300 человек погибли в результате взрыва заминированного грузовика в Могадишо. Это нападение считается самый смертоносным терактом в истории Сомали.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.