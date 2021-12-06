Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 20:23
20:22
Политика
Политолог Богатырев предсказал итог переговоров Путина и Байдена
20:22
Происшествия
Пьяный водитель «Приоры» под Самарой влетел под грузовик и остался жив
20:21
Политика
Политолог Погребинский спрогнозировал жесткий ответ России на политику НАТО по Украине
20:16
Общество
Французский турист путешествует по России на трехколесном электровелосипеде
20:14
Происшествия
Взрыв привел к масштабному возгоранию газопровода в Иране
20:11
Весь мир
Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран
20:11
Происшествия
Неубранные дороги в Петербурге спровоцировали 12-километровый затор на КАД
20:11
Общество
Как выживает петербургский общепит, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:10
Политика
Глава администрации Калининского района Громов подал в отставку после совещания в Смольном
20:09
Общество
Автоэксперт Попов оценил последствия снежной пробки на магистрали Москва — Петербург
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пять человек погибли при взрыве бомбы в ресторане на юге Сомали
Весь мир
Пять человек погибли при взрыве бомбы в ресторане на юге Сомали
twitter.com  /  @MOALIMUU

Могадишо, 6 декабря. Мощный взрыв произошел в одном из ресторанов на юге Сомали. Об этом сообщается в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент случился в минувшее воскресенье в окрестностях Авдхегла в 30 километрах от города Байдоа. По меньшей мере пять человек погибли на месте, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

«Бомбу активировали удаленно. Ее принесли в ресторан, замаскировав под рюкзак. В результате детонации погибли четверо гражданских и один солдат», — рассказал сотрудник полиции Омар Мухаммед.

Очевидцы поспешили на помощь раненым. Они вывели из здания десятки человек и вызвали медиков.

Экстремистская организация «Аш-Шабаб», связанная с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида»1, взяла на себя ответственность за нападение на ресторан. Их целью являлись солдаты Юго-Западного штата.

В октябре 2017 года по меньшей мере 300 человек погибли в результате взрыва заминированного грузовика в Могадишо. Это нападение считается самый смертоносным терактом в истории Сомали.

Пять человек погибли при взрыве бомбы в ресторане на юге Сомали
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Пять человек погибли при взрыве бомбы в ресторане на юге Сомали
взрыв теракт сомали
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать