Минюст признал экстремистскими 12 песен тверской рок-группы

Москва, 6 декабря. Министерство юстиции России включило в список экстремистских песен 12 композиций панк-группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля». Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.

В частности, в списке оказались треки «Убей демократа» и «Шовинизм». Все 12 композиций запрещены по решению Центрального районного суда Красноярска от 27 июля 2021 года.

Песни тверского коллектива уже не первый раз попадают в список запрещенных. Еще шесть лет назад их трек «Евреи» был признан экстремистским, а в 2017 году «Коллайдер» дополнил перечень песен, находящихся под запретом.

В конце ноябре Минюст внес в список экстремистских произведений книгу журналистки Марты Хиллерс «Женщина в Берлине». В ее работе рассказывается о массовых изнасилованиях немок советскими солдатами.