Берлин, 6 декабря. Жители Германии искренне надеются, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден смогут договориться в ходе двусторонних переговоров. С таким заявлением выступил авторитетный немецкий политолог Александр Рар.

Как отметил бывший советник кабмина ФРГ в эфире телеканала «Россия-1», в Германии внимательно следят за происходящем у границ Украины и в Донбассе. События в Восточной Европе тревожат простых немцев, признал Рар, но они не верят в усиленно нагнетаемый со стороны Брюсселя и Вашингтона нарратив «грядущего российского вторжения». Как сообщает радио Sputnik, авторитетное немецкое издание Bild опубликовало якобы «план нападения» Москвы на Киев, что вызвало в Германии и всей Европе широкий резонанс.

Рар раскрыл истинное отношение немцев к подобным слухам и вбросам в СМИ. Многие из них уверены, что развязанная ведущими мировыми журналистами русофобская пропаганда — это хитрая игра американской и британской спецслужб, причем рука Лондона в этих махинациях, уверен политолог, ощущается гораздо сильнее.

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«Разыгрывается какая-то игра, которая не всем понятна и в которой замешаны американские и, в первую очередь, британские разведки. Я думаю, у Германии и Франции в Европе есть собственные разведки, они следят за положением. Общая тревога есть. Конечно, обстановка очень накалена. Но, как мне кажется, есть шанс на то, что переговоры (Путина и Байдена. — Прим. ФАН) будут результативными», — уверен Рар.

Публикация о «нападении» России на Украину не осталась без внимания и в Москве. Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела в «германском троллинге» проявления антисемитизма.