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«Капитан Волконогов бежал» выиграл в двух номинациях фестиваля в Лондоне

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 19:03
Общество
«Капитан Волконогов бежал» выиграл в двух номинациях фестиваля в Лондоне
Кадр из фильма «Капитан Волкогонов бежал»

Лондон, 6 декабря. Драма режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» победил в номинации «Лучший фильм года» премии «Золотой единорог», она проходила в рамках фестиваля Russian Film Week в Лондоне.

Церемония вручения премии состоялась в формате театрального шоу, в котором приняли участие многие российские артисты. Награды присуждались в 11 номинациях. Исполнитель главной роли Федора Волконогова Юра Борисов признан лучшим актером.

По сюжету, капитана правоохранительных органов объявляют преступником. Волконогову удается бежать, но его разыскивают бывшие коллеги. Героя драмы, ставшего персоной нон грата, ждут тяжелые испытания.

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