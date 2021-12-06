ЦИАН запретит публикацию объявлений с дискриминацией по расе и национальности

Москва, 6 декабря. Сервис для размещения объявлений о продаже и покупке квартир ЦИАН запретит публиковать тексты с проявлением дискриминации на своем сайте.

Нововведение начнет действовать с 1 февраля 2022 года. Объявления, которые содержат притеснения по национальному, расовому, этническому и другим признакам, будут модерироваться самостоятельно администраторами портала.

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)»,— говорится в сообщении сервиса.

Авторам уже существующих объявлений предложили внести правки до этого срока, далее ЦИАН самостоятельно поправит текст.

Новосибирский суд оштрафовал водителя такси за дискриминацию девушки в инвалидной коляске. Прокуратура расценила его поведение как нарушение права местной жительницы на доступность транспортной инфраструктуры наравне с другими и возбудила в отношении мужчины административное дело.