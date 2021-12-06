Apple выпустит MacBook Pro начального уровня в 2022 году

Вашингтон, 6 декабря. Американская корпорация готовит к выпуску в следующем году пять новых моделей Mac. Среди них будет MacBook Pro начального уровня, сообщил портал MacRumors.

Вместе с этим, по слухам, корпорация выпустит iMac высокого класса, модернизированный MacBook Air на процессоре SoC Apple M2, обновленный Mac mini, а также Mac Pro..

Однако на этом новинки от американской корпорации не заканчиваются в 2022 году. Как ожидается, будут выпущены новые наушники AirPods Pro. Еще запланирована презентация AR-гарнитуры Apple с дополненной и виртуальной реальностью, которая станет для Apple первой, пишет «Газета.Ru».

В минувшем месяце стало известно о разработке Apple собственного беспилотного транспортного средства. Машина должна сойти с конвейера в 2025 году.