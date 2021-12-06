Глава ФСВТС Шугаев: Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство АК-203 в Индии

Нью-Дели, 6 декабря. Москва и Нью-Дели подписали контракт, который предполагает производство автоматов АК-203 на территории Индии. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, в рамках договора на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited будут произведены более 600 тысяч автоматов АК-203.

«В частности, долгожданный контракт на производство здесь в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова», — сказал Шугаев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон прилагал усилия, чтобы сорвать сделку по закупке Индией российских зенитных ракетных комплексов С-400. По его словам, планы США полностью провалились, так как индийские власти продемонстрировали самостоятельность.