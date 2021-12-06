ЦСКА заплатит 348 млн рублей подрядчику строительства стадиона «ВЭБ Арена»

Москва, 6 декабря. Московский футбольный клуб ЦСКА обязали выплатить 348 рублей подрядчику «ВЭБ Арены».

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с ЦСКА более 348 миллионов рублей по иску правопреемника ООО «Ф-Групп». Таким образом, жалоба ООО «Бета» была частично удовлетворена. Истец требовал у «армейского» клуба 491 миллион рублей по договору на строительство стадиона «ВЭБ Арена».

Спортивный объект был открыт пять лет назад. При этом до 2020 года ЦСКА не мог использовать здания офисного центра и гостиницы «ВЭБ Арены». В московском клубе решение апелляционного суда пока не комментировали.

Ранее ЦСКА с минимальным счетом обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Единственный мяч в середине второго тайма забил полузащитник столичного клуба Бохинен.