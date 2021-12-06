Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 21:51
21:37
Политика
Псаки: США намерены устроить дипломатический бойкот ОИ в Китае
21:34
Политика
Песков: Москва обеспокоена возможным присутствием военных НАТО на Украине
21:33
Происшествия
Возгорание площадью 800 квадратных метров произошло на юге Москвы
21:26
Общество
Депутат ГД Хубезов описал сценарии развития омикрон-штамма коронавируса в России
21:17
Политика
В Сети высказались о возможной капитуляции Украины после переговоров с РФ
21:14
Весь мир
Власти Соединенных Штатов расширяют присутствие в Африке
21:14
Происшествия
Торговый центр в Люберцах эвакуировали из-за игры детского аниматора в «минирование»
21:13
Весь мир
Куба и Китай раскритиковали «Саммит за демократию», созванный США
21:11
Весь мир
Школьники Эфиопии вышли на уборку урожая по всей республике
21:08
Весь мир
Центральный банк Ливии начал процесс объединения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Десять тысяч саженцев крымской сосны поступят на рынки ДНР
Новороссия
Десять тысяч саженцев крымской сосны поступят на рынки ДНР
pixabay.com  /  nic96

Донецк, 6 декабря. На рынки Донецкой Народной Республики поставят десять тысяч саженцев крымской сосны и другие сорта российских сосен. Об этом сообщил Алексей Шебалков, председатель госкомитета лесного и охотничьего хозяйства республики.

В Донбассе традиционно в роли новогодней елки выступает сосна крымская, выращиваемая в республиканских лесных хозяйствах, передает информационное агентство «Новороссия». Крымская сосна долго сохраняется, великолепно украшает интерьер и очень эффектно выглядит. Ее красивая крона состоит из крепких упругих веток, а зеленая или темно-зеленая хвоя значительно крупнее, чем у обыкновенной сосны. Особенную атмосферу создает ее приятный аромат. Сосна начинает осыпаться только через 15-30 дней.

Жители республики смогут выбрать и другие сорта российских сосен.

Ранее ФАН рассказывал об ущербе, нанесенном ураганом Никитскому ботаническому саду в Ялте. В числе прочих деревьев пострадала алеппская сосна возрастом более 100 лет.

 

 

Вернуться назад
Все новости / Новороссия / Десять тысяч саженцев крымской сосны поступят на рынки ДНР
саженцы сосна донецкая республика крона
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать