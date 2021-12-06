Десять тысяч саженцев крымской сосны поступят на рынки ДНР

Донецк, 6 декабря. На рынки Донецкой Народной Республики поставят десять тысяч саженцев крымской сосны и другие сорта российских сосен. Об этом сообщил Алексей Шебалков, председатель госкомитета лесного и охотничьего хозяйства республики.

В Донбассе традиционно в роли новогодней елки выступает сосна крымская, выращиваемая в республиканских лесных хозяйствах, передает информационное агентство «Новороссия». Крымская сосна долго сохраняется, великолепно украшает интерьер и очень эффектно выглядит. Ее красивая крона состоит из крепких упругих веток, а зеленая или темно-зеленая хвоя значительно крупнее, чем у обыкновенной сосны. Особенную атмосферу создает ее приятный аромат. Сосна начинает осыпаться только через 15-30 дней.

Жители республики смогут выбрать и другие сорта российских сосен.

Ранее ФАН рассказывал об ущербе, нанесенном ураганом Никитскому ботаническому саду в Ялте. В числе прочих деревьев пострадала алеппская сосна возрастом более 100 лет.