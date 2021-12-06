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Алек Болдуин удалил аккаунт в Twitter после интервью о гибели Галины Хатчинс

Общество
Алек Болдуин удалил аккаунт в Twitter после интервью о гибели Галины Хатчинс
Global Look Press  /  Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 6 декабря. Известный американский актер Алек Болдуин удалил одну из своих учетных записей в Twitter после интервью телеканалу ABC, в котором рассказал о трагедии на съемках фильма «Ржавчина».

Артист заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из-за которого погибла оператор Галина Хатчинс. По его словам, выстрел произошел самопроизвольно. Как сообщает Fox News, у Болдуина было два аккаунта, один из них он вел активно. Другая учетная запись доступна, но не использовалась с конца октября.

Голливудский актер не стал объяснять решение удалить Twitter-аккаунт, пишет «Культуромания». Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса были ранены на съемках боевика. Врачи спасли жизнь постановщику, но оператор картины «Ржавчина» не выжила. Родители Хатчинс просили, чтобы ответственные за гибель их дочери понесли наказание.

Ранее жена Алека Болдуина Хилария поблагодарила подписчиков в соцсетях за поддержку. По ее словам, этот год был очень трудным для ее семьи.

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актер алек болдуин Галина Хатчинс
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