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Сторонник Гуайдо призвал распустить оппозиционное «правительство» Венесуэлы

Весь мир
Сторонник Гуайдо призвал распустить оппозиционное «правительство» Венесуэлы
twitter.com  /  Asamblea Nacional ‏

Каракас, 6 декабря. Оппозиционный лидер и министр иностранных дел временного «правительства» Венесуэлы Хулио Борхес призвал распустить организацию, потому что она «утратила легитимность». Об этом чиновник заявил во время видеоконференции с журналистами.

По мнению Борхеса, временное «правительство» не выполнило свои функции. В связи с этим он заявил, что необходимо «накопить силы для восстановления легитимности внутри страны» без оглядки на США, Колумбию или Бразилию.

«Мы должны предпринять шаги по реформированию всего того, что называлось временным правительством. Мы потеряли легитимность, международную поддержку, потому что было слишком много противоречий, ошибок и скандалов. Это означает, что мир отложил дела Венесуэлы на потом», — заявил Борхес.

Политик упомянул также, что действия оппозиции привели к «актам коррупции», которые навредили демократической борьбе.

«Вопрос об активах за пределами Венесуэлы — это настоящий скандал. У партий нет политической воли сделать то, что необходимо создать траст, чтобы активы были отделены от управления политическими партиями, в основном от партии Хуана Гуайдо. Необходимо, чтобы была независимость, прозрачность и ясность», — сказал он.

Кризис в Венесуэле

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США, Колумбия и еще ряд стран признали его в этом статусе. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались лидеры России, Кубы, Китая и других стран. Впоследствии Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств Венесуэлы в США и разорвал дипломатические отношения с Америкой.

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оппозиция венесуэла власть
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