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Картофельный союз опроверг сообщения о дефиците корнеплода в РФ

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 18:37
Экономика
Картофельный союз опроверг сообщения о дефиците корнеплода в РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 декабря. Необходимость удвоить производство картофеля в России не означает его дефицит, заявил РИА Новости исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников.

Он отметил, что в текущем году из-за ряда факторов, включая неблагоприятные погодные условия, имеется недобор отборного картофеля. В товарном секторе РФ, по словам специалиста, производится около 7 млн тонн корнеплодов. Из этого объема 0,8-1 млн тонн уходит на будущие посадки, около 1,5 млн тонн — на переработку, а 0,5 млн — на экспорт. Однако, учитывая норму потребления в 50-60 килограммов картофеля на человека в год, производство только для столовых нужд должно составлять 12 млн тонн, подчеркнул Красильников.

«Принимая во внимание ежегодное снижение производства картофеля на огородах в частном секторе на уровне около 1 миллиона тонн, перед сельхозпроизводителями и Минсельхозом ставится амбициозная задача в ближайшие годы практически удвоить производство картофеля в товарном секторе, поэтому нужна будет дополнительная господдержка», — считает представитель Картофельного союза.

Он добавил, что одной из эффективных мер поддержки отрасли стали бы субсидии в размере 100 тысяч рублей на гектар для дополнительных и вновь введенных в оборот площадей под выращивание корнеплодов. Кроме того, как указал Красильников, Минсельхоз сейчас прорабатывает меры по включению картофеля в стимулирующую господдержку.

Минсельхоз ранее сообщил, что в 2022 году направит на поддержку производителей картофеля 5 млрд рублей. Ведомство рассчитывает, что в следующем году площади посадки увеличатся на 20 тысяч гектаров.

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картофель продовольствие красильников
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