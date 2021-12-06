Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 20:22
20:21
Политика
Политолог Погребинский спрогнозировал жесткий ответ России на политику НАТО по Украине
20:16
Общество
Французский турист путешествует по России на трехколесном электровелосипеде
20:14
Происшествия
Взрыв привел к масштабному возгоранию газопровода в Иране
20:11
Весь мир
Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран
20:11
Происшествия
Неубранные дороги в Петербурге спровоцировали 12-километровый затор на КАД
20:11
Общество
Как выживает петербургский общепит, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:10
Политика
Глава администрации Калининского района Громов подал в отставку после совещания в Смольном
20:09
Общество
Автоэксперт Попов оценил последствия снежной пробки на магистрали Москва — Петербург
20:08
Общество
Стилист Бухинник рассказал, как подчеркнуть свою индивидуальность в новогоднюю ночь
20:07
Общество
Machine Gun Kelly на свидании с Меган Фокс воткнул себе нож в руку
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Черный ящик Земли на случай глобальной катастрофы установят в Австралии в 2022 году

Общество
Черный ящик Земли на случай глобальной катастрофы установят в Австралии в 2022 году
pixabay.com

Канберра, 6 декабря. Австралийские ученые занялись созданием черного ящика Земли на случай глобальной климатической катастрофы, об этом сообщила вещательная корпорация АВС.

Такое решение было принято по итогам ноябрьской климатической конференции ООН в Глазго. Устройство будет фиксировать данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации, которые смогут объяснить причины глобальной катастрофы, если такая случится.

«Если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось», — заявил один из авторов проекта Джим Кертис.

Ящик планируется изготовить из стальных трехдюймовых листов размером примерно с городской автобус, сообщает АВС. Внутри разместят накопители данных, которые будут фиксировать любые изменения климата. Питание черного ящика обеспечат солнечные панели снаружи. Информация будет поступать в онлайн-режиме, она будет закодирована. Ящик установят на западном побережье Тасмании в конце 2022 года, записи для него ведутся уже сейчас.

Вымирание в Ордовике, которое произошло 450 млн лет назад, может быть связано с вулканической активностью. Похолодание и оледенение планеты привели тогда к тому, что погибли 85% всех существующих на тот момент видов живых организмов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Черный ящик Земли на случай глобальной катастрофы установят в Австралии в 2022 году
австралия глобальная катастрофа черный ящие земли
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать