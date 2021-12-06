Черный ящик Земли на случай глобальной катастрофы установят в Австралии в 2022 году

Канберра, 6 декабря. Австралийские ученые занялись созданием черного ящика Земли на случай глобальной климатической катастрофы, об этом сообщила вещательная корпорация АВС.

Такое решение было принято по итогам ноябрьской климатической конференции ООН в Глазго. Устройство будет фиксировать данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации, которые смогут объяснить причины глобальной катастрофы, если такая случится.

«Если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось», — заявил один из авторов проекта Джим Кертис.

Ящик планируется изготовить из стальных трехдюймовых листов размером примерно с городской автобус, сообщает АВС. Внутри разместят накопители данных, которые будут фиксировать любые изменения климата. Питание черного ящика обеспечат солнечные панели снаружи. Информация будет поступать в онлайн-режиме, она будет закодирована. Ящик установят на западном побережье Тасмании в конце 2022 года, записи для него ведутся уже сейчас.

Вымирание в Ордовике, которое произошло 450 млн лет назад, может быть связано с вулканической активностью. Похолодание и оледенение планеты привели тогда к тому, что погибли 85% всех существующих на тот момент видов живых организмов.