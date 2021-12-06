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Леонид Ярмольник показал редкое фото своей дочери

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 18:32
Общество
Леонид Ярмольник показал редкое фото своей дочери
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 декабря. Актер театра и кино Леонид Ярмольник поделился с подписчиками радостной новостью — его 38-летняя дочь Александра организовала свою персональную выставку.

Дочь актера является художницей по стеклу. Ярмольник на своей странице в Instagram показал не только шикарные работы наследницы, но и ее саму. Александра обладает роскошными белыми волосами и очень напоминает своего знаменитого отца. На выставку актер пришел вместе со своей супругой Ксенией. Поклонники восхитились талантом Александры, сообщает «Вечерняя Москва».

«Очень достойно! А как выросла малышка! Красавица»;

«Очень изысканные и талантливые работы!»;

«У талантливых родителей — талантливые дети! Браво!» — писали подписчики.

Леонид Ярмольник показал редкое фото своей дочери
Prt Scr instagram.com / @yarmolnikcom

Александра является старшей дочерью актера от брака с Оксаной Афанасьевой. Она окончила Московскую художественно-промышленную академию имени С.Г. Строганова, работает художницей и много времени уделает благотворительности. Девушка замужем за бизнесменом Андреем Мальцевым и воспитывает двоих сыновей.

Прекрасное мнение подписчиков о Ярмольнике никак не повлияло на отношение покойного Марка Рудинштейна к актеру. Незадолго до смерти продюсер запретил коллеге приходить на его похороны.

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актер ярмольник фото дочь художник по стеклу
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