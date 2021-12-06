Indian Oil Corporation будет покупать топливо у «Роснефти» в 2022 году

Нью-Дели, 6 декабря. Российская нефтяная корпорация будет экспортировать черное золото в Индию в следующем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

Компания Indian Oil Corporation и отечественный концерн «Роснефть» заключили контракт на поставки нефти в грядущем году. Договоренности были подписаны во время визита российского лидера Владимира Путина в Индию.

Контракт предполагает, что Москва экспортирует в южноазиатскую страну через порт Новороссийск порядка 2 млн тонн нефти до окончания следующего года. Глава «Роснефти» Игорь Сечин акцентировал внимание на тесной кооперации компаний и отметил многолетний характер сотрудничества фирм.

Еще несколько дней назад помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что состав делегации РФ во время визита главы государства Владимира Путина в Индию в том числе пополнится за счет руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Данный факт представляется очевидным в свете того, что Нью-Дели является одним из важнейших стратегических партнеров России, в том числе в сфере нефтяного сотрудничества.

Москва расширяет энергетическое партнерство и с другими государствами в Азии. Россия и Китай за девятимесячный период этого года совершили торговых сделок на 98,9 млрд долларов, ранее поделился данными главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. Отмечается, что это на четверть больше, чем было зафиксировано в 2019 году.