Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге

Неделю назад на Санкт-Петербург обрушился циклон «Бенедикт», который принес в город мощный снегопад. Готовность администрации города к зиме не оправдала никаких ожиданий. Даже несмотря на то, что снегопад больше не идет так обильно, как в первые дни зимы, коммунальные службы не справляются с уборкой снега уже седьмые сутки.

Огромные кучи снега не дают жителям города нормально передвигаться по улицам, а автовладельцы вынуждены стоять в пробках часами. Петербуржцы не понимают, кому и куда жаловаться на бездействие коммунальщиков. Губернатор Петербурга Александр Беглов решил оставить жителей города наедине с этой проблемой и не дает никаких комментариев по снежному коллапсу. Градоначальник также проигнорировал трагическое происшествие, связанное с гибелью сотрудника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на снегоплавильном пункте.

Невские Новости /

В беседе с корреспондентом ФАН депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов рассказал, когда нужно спрашивать с Беглова за неубранные улицы от снега.

«Понятно, что в городе непорядок с уборкой снега. Новый исполняющий обязанности вице-губернатора, новый председатель комитета по благоустройству — вот эти люди тоже должны как-то высказываться. Было бы неплохо, если бы они рассказали нам, как они собираются бороться со снегом», — прокомментировал Амосов.

Народные новости / Руслан Тимербаев

Политик отметил, что в декабре не будет оттепели, а это означает, что снега будет еще больше, чем сейчас.

«Сегодня, конечно, совершенно неудовлетворительный уровень работы. И говорить о том, что эти люди только назначены и прочее, но вообще-то нас всех это не удовлетворяет. Я бы хотел, чтобы те, кому это непосредственно поручено, высказались, а потом уже спросим у Александра Дмитриевича, как он оценивает их работу», — добавил собеседник ФАН.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Михаил Амосов признался, что практически не видит уборочной техники в городе.

Ранее ФАН писал, что петербуржцы отправляют правительству города жалобы на некачественную уборку снега на улицах Северной столицы, но в ответ встречают только равнодушие и игнорирование своих сообщений. В Сети даже была опубликована петиция, в которой петербуржцы призвали главу города Александра Беглова разобраться с уборкой снега. При этом шансы на то, что администрация обратит внимание на петицию, к сожалению, невелики.