Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 08:36
08:32
Политика
Япония осудила инициативу России о введении налоговых льгот на Курилах
08:30
Общество
Потерянную сцену из фильма «Джентльмены удачи» нашли спустя 50 лет
08:29
Общество
Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов пройдет на Сахалине
08:25
Общество
Власти Юты планируют отправить свою делегацию на ОИ в Пекин вопреки бойкоту
08:24
Происшествия
Многодетная семья чуть не погибла от авиаудара армии США в районе Идлиба
08:19
Экономика
Средний чек на авиаперелет по России снизился на десять процентов в 2021 году
08:15
Происшествия
СКР начал доследственную проверку после взрыва газового баллона под Новосибирском
08:14
Общество
Мясников поддержал идею Гузеевой по восстановлению обоняния после коронавируса
08:08
Происшествия
Поисковые отряды продолжают искать тела погибших в забое шахты «Листвяжная»
08:02
Политика
Сатановский указал на бессмысленность переговоров Путина и Байдена после санкционных угроз
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге

Общество
Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Неделю назад на Санкт-Петербург обрушился циклон «Бенедикт», который принес в город мощный снегопад. Готовность администрации города к зиме не оправдала никаких ожиданий. Даже несмотря на то, что снегопад больше не идет так обильно, как в первые дни зимы, коммунальные службы не справляются с уборкой снега уже седьмые сутки.

Огромные кучи снега не дают жителям города нормально передвигаться по улицам, а автовладельцы вынуждены стоять в пробках часами. Петербуржцы не понимают, кому и куда жаловаться на бездействие коммунальщиков. Губернатор Петербурга Александр Беглов решил оставить жителей города наедине с этой проблемой и не дает никаких комментариев по снежному коллапсу. Градоначальник также проигнорировал трагическое происшествие, связанное с гибелью сотрудника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на снегоплавильном пункте.

Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге
Невские Новости /

В беседе с корреспондентом ФАН депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов рассказал, когда нужно спрашивать с Беглова за неубранные улицы от снега.

«Понятно, что в городе непорядок с уборкой снега. Новый исполняющий обязанности вице-губернатора, новый председатель комитета по благоустройству — вот эти люди тоже должны как-то высказываться. Было бы неплохо, если бы они рассказали нам, как они собираются бороться со снегом», — прокомментировал Амосов.

Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге
Народные новости / Руслан Тимербаев

Политик отметил, что в декабре не будет оттепели, а это означает, что снега будет еще больше, чем сейчас.

«Сегодня, конечно, совершенно неудовлетворительный уровень работы. И говорить о том, что эти люди только назначены и прочее, но вообще-то нас всех это не удовлетворяет. Я бы хотел, чтобы те, кому это непосредственно поручено, высказались, а потом уже спросим у Александра Дмитриевича, как он оценивает их работу», — добавил собеседник ФАН.

Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге
Невские Новости / Анастасия Барашкова

Михаил Амосов признался, что практически не видит уборочной техники в городе.

Ранее ФАН писал, что петербуржцы отправляют правительству города жалобы на некачественную уборку снега на улицах Северной столицы, но в ответ встречают только равнодушие и игнорирование своих сообщений. В Сети даже была опубликована петиция, в которой петербуржцы призвали главу города Александра Беглова разобраться с уборкой снега. При этом шансы на то, что администрация обратит внимание на петицию, к сожалению, невелики.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге
петербург смольный снежный коллапс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать