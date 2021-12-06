Немецкий политик Бербок сочла хорошим сигналом грядущую беседу Путина и Байдена по Украине

Берлин, 6 декабря. Сопредседатель партии «Зеленые» и будущая глава МИД Германии Анналена Бербок считает хорошим сигналом предстоящий разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

По словам немецкого политика, грядущие переговоры особенно актуальны на фоне ситуации вокруг Украины.

«Это хороший сигнал, что завтра по этому вопросу пройдут переговоры между США и Россией. Мы как европейцы выступаем за "нормандский формат". Это будет для нас как европейцев центральной темой в ближайшие дни», — сказала Бербок на брифинге.

Лидер «зеленых» добавила, что «гoлoc» Европейского союза во внешнеполитических вопросах стал звучать «тише».

Американист Константин Блохин также выразил мнение, что тема Украины затмит все остальные серьезные вопросы во время беседы Владимира Путина и Джо Байдена, передает НСН. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что разговор лидеров состоится 7 декабря по защищенной видеосвязи.