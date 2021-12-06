Переехавший в Тюмень испанец Хосе тремя фактами развенчал мифы о России

, 6 декабря. Испанец Хосе переехал в Тюмень и поразился красотой сибирского города. Всего три факта разрушили стереотипы, в которые он верил перед поездкой в Россию.

Хосе пригласили в Тюмень на работу, и он опасался, что этот промышленный город с неблагоприятными погодными условиями не предназначен для жизни, особенно для теплолюбивого испанца. Однако иностранцу пришлось признаться, что он сильно заблуждался — Тюмень поразила его красотой и архитектурой, никакие предприятия и инженерные комплексы не портили его облик.

Опасения насчет сугробов и морозов круглый год тоже не оправдались, лето выдалось теплым, температура воздуха поднималась до +30 градусов.

«Мой работодатель предупредил, что посреди лета в Тюмени может выпасть снег и лучше взять с собой одежду потеплее. Я не рассчитывал, что лето в Сибири будет таким солнечным и жарким, ждал, что в июле буду слать друзьям фото со снеговиками, мол, смотрите, как в России бывает», — признался Хосе.

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«Я был в шоке, когда увидел сразу несколько кабриолетов, летящих по центральной улице Тюмени. Я ожидал, что здесь все покупают практичные внедорожники-вездеходы, чтобы можно было ездить по лесам и по сугробам снега, но точно не машины без крыши», — отметил Хосе.

Перед приездом в Сибирь испанец думал, что в этом регионе нет нормальных дорог, поэтому все вынуждены ездить на внедорожниках и вездеходах. Однако здесь его тоже ждало открытие — в Тюмени много различных легковых автомобилей и даже кабриолетов.

Журналист испанской газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал, что считает россиян необычайно счастливыми людьми из-за низких цен на ЖКХ. В Европе статья расходов за ЖКХ очень ощутимо бьет по кошельку. Он отметил, что «энергетическая бедность» в России — это научная фантастика, так как цены на газ и электричество очень маленькие.