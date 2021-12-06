Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 18:53
18:52
Весь мир
Сторонник Гуайдо призвал распустить оппозиционное «правительство» Венесуэлы
18:51
Общество
Рабочая группа по противодействию пыткам в системе ФСИН создана в Москве
18:47
Общество
Алек Болдуин удалил аккаунт в Twitter после интервью о гибели Галины Хатчинс
18:38
Происшествия
Ревнивый житель Татарстана убил супругу за переписку в соцсети
18:37
Происшествия
Мошенники выманили у жителя Хакасии пять миллионов рублей
18:37
Экономика
Картофельный союз опроверг сообщения о дефиците корнеплода в РФ
18:33
Общество
Черный ящик Земли на случай глобальной катастрофы установят в Австралии в 2022 году
18:33
Общество
Водители стоят в 9-балльных пробках из-за неубранных дорог в Петербурге
18:32
Общество
Леонид Ярмольник показал редкое фото своей дочери
18:31
Общество
Число выздоровевших от COVID-19 растет в Волгоградской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Переехавший в Тюмень испанец Хосе тремя фактами развенчал мифы о России

Общество
Переехавший в Тюмень испанец Хосе тремя фактами развенчал мифы о России
Global Look Press  /  Allexander Makarov

, 6 декабря. Испанец Хосе переехал в Тюмень и поразился красотой сибирского города. Всего три факта разрушили стереотипы, в которые он верил перед поездкой в Россию.

Хосе пригласили в Тюмень на работу, и он опасался, что этот промышленный город с неблагоприятными погодными условиями не предназначен для жизни, особенно для теплолюбивого испанца. Однако иностранцу пришлось признаться, что он сильно заблуждался — Тюмень поразила его красотой и архитектурой, никакие предприятия и инженерные комплексы не портили его облик.

Опасения насчет сугробов и морозов круглый год тоже не оправдались, лето выдалось теплым, температура воздуха поднималась до +30 градусов.

«Мой работодатель предупредил, что посреди лета в Тюмени может выпасть снег и лучше взять с собой одежду потеплее. Я не рассчитывал, что лето в Сибири будет таким солнечным и жарким, ждал, что в июле буду слать друзьям фото со снеговиками, мол, смотрите, как в России бывает», — признался Хосе.

Переехавший в Тюмень испанец Хосе тремя фактами развенчал мифы о России
tyumen-city.ru /
Перед приездом в Сибирь испанец думал, что в этом регионе нет нормальных дорог, поэтому все вынуждены ездить на внедорожниках и вездеходах. Однако здесь его тоже ждало открытие — в Тюмени много различных легковых автомобилей и даже кабриолетов.

«Я был в шоке, когда увидел сразу несколько кабриолетов, летящих по центральной улице Тюмени. Я ожидал, что здесь все покупают практичные внедорожники-вездеходы, чтобы можно было ездить по лесам и по сугробам снега, но точно не машины без крыши», — отметил Хосе.

Журналист испанской газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал, что считает россиян необычайно счастливыми людьми из-за низких цен на ЖКХ. В Европе статья расходов за ЖКХ очень ощутимо бьет по кошельку. Он отметил, что «энергетическая бедность» в России — это научная фантастика, так как цены на газ и электричество очень маленькие.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Переехавший в Тюмень испанец Хосе тремя фактами развенчал мифы о России
переезд в россию испанец стереотипы о россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать