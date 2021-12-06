Песков на фоне переговоров Путина и Байдена назвал отношения РФ и США авгиевыми конюшнями

Москва, 6 декабря. Несколько часов переговоров вряд ли смогут наладить отношения России и США. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он высказался о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Беседа пройдет 7 декабря в формате видеосвязи.

Песков сказал, что в отношениях России и США сложились такие авгиевы конюшни, что расчистить их за несколько часов переговоров вряд ли возможно.

«Хотя наши двусторонние отношения находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, все-таки есть оживление, на каких-то направлениях начинается диалог», — сказал он.

Представитель Кремля призвал не строить ожидания от переговоров президентов.

Ранее Песков сказал, что прямая трансляция переговоров не будет вестись. Будут показаны только некоторые кадры.