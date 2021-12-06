Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 18:53
18:51
Общество
Рабочая группа по противодействию пыткам в системе ФСИН создана в Москве
18:47
Общество
Алек Болдуин удалил аккаунт в Twitter после интервью о гибели Галины Хатчинс
18:38
Происшествия
Ревнивый житель Татарстана убил супругу за переписку в соцсети
18:37
Происшествия
Мошенники выманили у жителя Хакасии пять миллионов рублей
18:37
Экономика
Картофельный союз опроверг сообщения о дефиците корнеплода в РФ
18:33
Общество
Черный ящик Земли на случай глобальной катастрофы установят в Австралии в 2022 году
18:33
Общество
Водители стоят в 9-балльных пробках из-за неубранных дорог в Петербурге
18:32
Общество
Леонид Ярмольник показал редкое фото своей дочери
18:31
Общество
Число выздоровевших от COVID-19 растет в Волгоградской области
18:30
Экономика
Indian Oil Corporation будет покупать топливо у «Роснефти» в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков на фоне переговоров Путина и Байдена назвал отношения РФ и США авгиевыми конюшнями

Политика
Песков на фоне переговоров Путина и Байдена назвал отношения РФ и США авгиевыми конюшнями
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 6 декабря. Несколько часов переговоров вряд ли смогут наладить отношения России и США. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он высказался о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Беседа пройдет 7 декабря в формате видеосвязи.

Песков сказал, что в отношениях России и США сложились такие авгиевы конюшни, что расчистить их за несколько часов переговоров вряд ли возможно.

«Хотя наши двусторонние отношения находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, все-таки есть оживление, на каких-то направлениях начинается диалог», — сказал он.

Представитель Кремля призвал не строить ожидания от переговоров президентов.

Ранее Песков сказал, что прямая трансляция переговоров не будет вестись. Будут показаны только некоторые кадры.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков на фоне переговоров Путина и Байдена назвал отношения РФ и США авгиевыми конюшнями
путин песков байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать