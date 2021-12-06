Политолог Мухин назвал главный козырь Прибалтики в попытке получить деньги от США

Москва, 6 декабря. После распада СССР Латвия, Эстония и Литва, как и многие другие бывшие советские республики, сделали ставку на Евросоюз.

Впрочем, ожидания прибалтов в итоге не оправдались, и теперь их последней надеждой на помощь остаются США. Такое мнение высказал известный политолог Алексей Мухин.

Как отмечает эксперт, сразу после вступления в ЕС и НАТО Прибалтика действительно получила серьезные финансовые вливания, а также множество других приятных бонусов. Однако Вильнюс, Таллин и Рига, судя по всему, рассчитывали, что Евросоюз, как и СССР, будет бесконечно вкладывать в них деньги, и это стало главной ошибкой прибалтов.

«Страны Балтии, к сожалению для них, уже 30 лет только проигрывают. У них был хороший старт, когда они вступили в НАТО, вступили в Европейский союз. Евросоюз назначил им высокие пенсии, дотации, субсидии и так далее. А затем праздник закончился», — заявил Алексей Мухин в интервью YouTube-каналу Baltnews.

Разумеется, ЕС, в отличие от Советского Союза, развивать страны Прибалтики не планировал. Наоборот, Латвию, Эстонию и Литву постепенно подвели к тому, что они лишились всех собственных ресурсов, а затем их фактически бросили на произвол судьбы.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Под эти деньги, под эту масштабную финансовую помощь, страны Прибалтики рушили отношения с Россией и Белоруссией, закрывали порты, прерывали логистические цепочки, избавлялись от своей индустрии, от пищевой промышленности. Теперь они остались ни с чем и без субсидий, потому что Европейский союз сказал, что больше платить не может», — рассказал эксперт.

Как подчеркивает политолог, теперь единственной надеждой стран Прибалтики остаются США. Однако получить финансовую поддержку от Вашингтона тоже будет не так уж просто. Чтобы как-то оправдать свои запросы, Латвия, Эстония и Литва решили использовать главный и самый действенный козырь — мифическую войну с Россией, которой они, по традиции, прикрывают все свои проблемы и неудачи.

«Сейчас они будут вынуждены маневрировать, видимо, прыгая от холода на морозе, чтобы хоть как-то выжить. Потому что вот этот праздник непослушания и халявы закончился. И теперь Россия с одной стороны, и Европейский союз с другой стороны наблюдают, как страны Балтии будут выклянчивать деньги у Соединенных Штатов на войну с РФ. Естественно, на гипотетическую войну. Потому что все заметили, наверное, что первыми, кто заговорил о "нападении" и "оккупации" России были именно страны Прибалтики. И именно под это они сейчас пытаются стрясти с США хотя бы немного денег», — объяснил политолог Алексей Мухин.

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