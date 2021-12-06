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Канада отказала Киеву в увеличении военного контингента на Украине

Армия
Канада отказала Киеву в увеличении военного контингента на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 6 декабря. Оттава не намерена наращивать численность своего воинского контингента на территории Украины. Об этом заявил начальник Штаба обороны Канады Вейн Эйри.

Ранее глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников предложил Канаде направить в страну 500 военных инструкторов.

Эйри отметил, что Оттава «привержена интересам» Киева, однако не считает нужным увеличивать свой военный контингент на территории Украины.

«Следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны», — пояснил он.

По его словам, ключевая роль в урегулировании конфликта на востоке Украины должна возлагаться на дипломатию. При этом любые просчеты могут привести к возникновению полномасштабной войны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подразделения ВСУ ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.

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Все новости / Армия / Канада отказала Киеву в увеличении военного контингента на Украине
украина канада военный контингент
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