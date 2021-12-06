Инвалиды по зрению поставили в Челябинске мюзикл «Пигмалион»

Челябинск, 6 декабря. Накануне в Камерном театре Челябинска прошла премьера мюзикла «Пигмалион» с участием актеров — инвалидов по зрению. В спектакле по пьесе Бернарда Шоу сыграли артисты народного театра «Талисман» реабилитационного культурно-спортивного центра для инвалидов по зрению, передает сетевое издание «Губерния — Южный Урал». Центр работает уже 45 лет, премьера была приурочена к его юбилею.

Руководитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер побывала на спектакле и поздравила артистов с успехом, а центр — с днем рождения. Она отметила, что радость творческого процесса перевешивает трудности, которые испытывают выходящие на сцену люди. Фонд сделал подарок реабилитационному центру — специальный теннисный стол.

Ранее ФАН рассказывал о премьере в Московском Губернском театре спектакля «Много шума из ничего». Впервые знаменитая пьеса Шекспира была поставлена более 400 лет назад.