Автоэксперт Томас Штэрцель заявил о скором подорожании электромобилей

Москва, 6 декабря. Председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель высказал мнение, что стоимость электромобилей вырастет, а динамика их продаж снизится. Об этом пишет РБК.

В проекте постановления Правительства России сказано, что ставка утилизационного сбора на электромобили будет увеличена почти в 9 раз. Кроме того, на эти машины планируется отменить нулевую импортную пошлину. Новшества негативно отразятся на развитии этого сегмента рынка, полагает эксперт.

«Принятие указанного постановления приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры», — уверен Томас Штэрцель.

Он подчеркнул, что правительство не обсуждало свои инициативы с представителями отрасли. Кроме того, на рынок влияют сокращение производства, проблемы с логистикой и нехватка полупроводников.

Декабрь всегда был благоприятным месяцем для продаж машин, но в 2021 году все иначе. В ноябре продажи упали на 20,4% по сравнению с показателями этого месяца в прошлом году. Было куплено только 125 466 автомобилей. Эксперт уверен, такая же ситуация будет и в 2022 году, а «в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся».

По проекту постановления правительства, подготовленного Минпромторгом РФ, с 1 января следующего года ставка утилизационного сбора на импорт новых авто вырастет почти в 9 раз, а на машины старше 3 лет — почти в 4 раза.

Совокупный углеродный след электромобиля может значительно превысить по объемам аналогичный показатель машины с ДВС. К такому неутешительному для экологии выводу пришли эксперты