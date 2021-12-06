Вице-премьер Трутнев исключил передачу Курильских островов в аренду

Москва, 6 декабря. Россия не собирается сдавать Курильские острова в аренду, заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко до этого в интервью журналистам сообщил, что одна из датских компаний намерена арендовать остров Шумшу.

«Никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией Российской Федерации», — отметил вице-премьер Трутнев.

Он добавил, что за распределение земельных участков для инвестиционных проектов на островах будет отвечать правительственная комиссия.

Как стало известно ранее, расчеты БРК «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на боевое дежурство на Курилах.