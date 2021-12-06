Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 18:52
18:51
Общество
Член ОП Холодов вошел в созданную в Москве рабочую группу по противодействию пыткам в системе ФСИН
18:47
Общество
Алек Болдуин удалил аккаунт в Twitter после интервью о гибели Галины Хатчинс
18:38
Происшествия
Ревнивый житель Татарстана убил супругу за переписку в соцсети
18:37
Происшествия
Мошенники выманили у жителя Хакасии пять миллионов рублей
18:37
Экономика
Картофельный союз опроверг сообщения о дефиците корнеплода в РФ
18:33
Общество
Черный ящик Земли на случай глобальной катастрофы установят в Австралии в 2022 году
18:33
Общество
Водители стоят в 9-балльных пробках из-за неубранных дорог в Петербурге
18:32
Общество
Леонид Ярмольник показал редкое фото своей дочери
18:31
Общество
Число выздоровевших от COVID-19 растет в Волгоградской области
18:30
Экономика
Indian Oil Corporation будет покупать топливо у «Роснефти» в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин предложил премьеру Индии Моди приехать в Россию в следующем году

Политика
Путин предложил премьеру Индии Моди приехать в Россию в следующем году
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нью-Дели, 6 декабря. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию. Политик мог бы принять участие в XXII ежегодном российско-индийском саммите.

Владимир Путин сейчас находится в Нью-Дели. Он прилетел туда 6 декабря, чтобы встретиться с индийским премьером.

«Президент В.В. Путин поблагодарил Премьер-министра Н. Моди за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели. Он пригласил Премьер-министра Н. Моди посетить Россию в следующем году для участия в XXII ежегодном российско-индийском саммите», — сообщили в Кремле.

Переговоры проходили в закрытом формате. Путин и Моди в начале встречи вышли к журналистам для фотографии, а затем отправились в здание администрации, чтобы провести беседу.

Стороны признали, что российско-индийский саммит в 2020 году не был проведен из-за пандемии коронавируса. Они также отметили интенсивные контакты на всех уровнях.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин предложил премьеру Индии Моди приехать в Россию в следующем году
путин индия моди
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать