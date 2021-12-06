Путин предложил премьеру Индии Моди приехать в Россию в следующем году

Нью-Дели, 6 декабря. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию. Политик мог бы принять участие в XXII ежегодном российско-индийском саммите.

Владимир Путин сейчас находится в Нью-Дели. Он прилетел туда 6 декабря, чтобы встретиться с индийским премьером.

«Президент В.В. Путин поблагодарил Премьер-министра Н. Моди за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели. Он пригласил Премьер-министра Н. Моди посетить Россию в следующем году для участия в XXII ежегодном российско-индийском саммите», — сообщили в Кремле.

Переговоры проходили в закрытом формате. Путин и Моди в начале встречи вышли к журналистам для фотографии, а затем отправились в здание администрации, чтобы провести беседу.

Стороны признали, что российско-индийский саммит в 2020 году не был проведен из-за пандемии коронавируса. Они также отметили интенсивные контакты на всех уровнях.