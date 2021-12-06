Рабочая группа по противодействию пыткам в системе ФСИН создана в Москве

Рабочая группа по противодействию нарушениям закона в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание, создана в Москве. В распоряжении ФАН оказался приказ Министерства юстиции РФ от 19 ноября о создании межведомственной рабочей группы по выработке системы мер, направленных на защиту лиц, содержащихся в учреждениях исправительно-уголовной системы РФ. Она будет заниматься предотвращением преступлений против жизни и здоровья, а также унижающего человеческое достоинство обращения с заключенными российских исправительных учреждений.

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В состав комиссии вошли заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов, заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Андрей Бабушкин и Ева Меркачева и другие. Также в группу вошел зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания Александр Холодов.

Напомним, вопрос о противодействии пыткам в системе ФСИН стал одной из тем обсуждения в ходе круглого стола, созванного рабочей группой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, который состоялся 22 ноября. В ходе обсуждения прозвучали предложения вынести пытки в отдельную статью Уголовного кодекса РФ.

Правозащитник Александр Холодов, вошедший в группу, созданную Минюстом РФ, также активно занимается анализом нового административного кодекса. Холодов также широко известен своей активной работой в сфере защиты прав автомобилистов.