Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 20:21
20:21
Политика
Политолог Погребинский спрогнозировал жесткий ответ России на политику НАТО по Украине
20:16
Общество
Французский турист путешествует по России на трехколесном электровелосипеде
20:14
Происшествия
Взрыв привел к масштабному возгоранию газопровода в Иране
20:11
Весь мир
Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран
20:11
Происшествия
Неубранные дороги в Петербурге спровоцировали 12-километровый затор на КАД
20:11
Общество
Как выживает петербургский общепит, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:10
Политика
Глава администрации Калининского района Громов подал в отставку после совещания в Смольном
20:09
Общество
Автоэксперт Попов оценил последствия снежной пробки на магистрали Москва — Петербург
20:08
Общество
Стилист Бухинник рассказал, как подчеркнуть свою индивидуальность в новогоднюю ночь
20:07
Общество
Machine Gun Kelly на свидании с Меган Фокс воткнул себе нож в руку
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рабочая группа по противодействию пыткам в системе ФСИН создана в Москве

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 18:51
Общество
Рабочая группа по противодействию пыткам в системе ФСИН создана в Москве
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Рабочая группа по противодействию нарушениям закона в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание, создана в Москве. В распоряжении ФАН оказался приказ Министерства юстиции РФ от 19 ноября о создании межведомственной рабочей группы по выработке системы мер, направленных на защиту лиц, содержащихся в учреждениях исправительно-уголовной системы РФ. Она будет заниматься предотвращением преступлений против жизни и здоровья, а также унижающего человеческое достоинство обращения с заключенными российских исправительных учреждений.

Член ОП Холодов вошел в созданную в Москве рабочую группу по противодействию пыткам в системе ФСИН
Prt Scr /

Член ОП Холодов вошел в созданную в Москве рабочую группу по противодействию пыткам в системе ФСИН
Prt Scr /

В состав комиссии вошли заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов, заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Андрей Бабушкин и Ева Меркачева и другие. Также в группу вошел зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания Александр Холодов.

Напомним, вопрос о противодействии пыткам в системе ФСИН стал одной из тем обсуждения в ходе круглого стола, созванного рабочей группой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, который состоялся 22 ноября. В ходе обсуждения прозвучали предложения вынести пытки в отдельную статью Уголовного кодекса РФ.

Правозащитник Александр Холодов, вошедший в группу, созданную Минюстом РФ, также активно занимается анализом нового административного кодекса. Холодов также широко известен своей активной работой в сфере защиты прав автомобилистов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Рабочая группа по противодействию пыткам в системе ФСИН создана в Москве
фсин минюст холодов
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать