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Глава МИД Сирии обсудил с президентом Ирана укрепление двусторонних отношений

Весь мир
Глава МИД Сирии обсудил с президентом Ирана укрепление двусторонних отношений
Федеральное агентство новостей  / 

Тегеран, 6 декабря. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад прибыл в столицу Ирана с двухдневным визитом для переговоров с рядом высокопоставленных лиц республики. Дипломат уже встретился с президентом Эбрахимом Раиси, передав ему письменное приглашение от сирийского лидера Башара Асада. Также он провел беседу со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, выступив с ним впоследствии на совместной пресс-конференции, а в дальнейшем намерен провести встречу со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и советником верховного лидера страны Али Акбаром Велаяти.

Целью поездки является расширение двусторонних отношений между государствами в различный областях, в первую очередь экономической. Это уже второй визит главы сирийского МИД в Иран после его вступления в должность и первый с момента прихода к власти новой администрации в Тегеране. Микдад прилетел в соседнюю страну вскоре после прибытия крупной делегации из Ирана во главе с министром промышленностии Резой Фатими Амином в Дамаск.

В ходе прошедших встреч переговоры были сосредоточены на вопросах развития сотрудничества в сфере финансов и торговли. Иранский президент призвал активнее наращивать объемы экономического обмена между двумя странами. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики указал на проводимые в настоящее время программы, которые направлены на упрощение взаимодействия между государственным и частным сектором двух государств, что благотворно скажется на восстановлении Сирии. Помимо этого, дипломаты обсудили главные события в регионе, включая переговоры в Вене по ядерной программе Ирана, ситуацию в Афганистане и последствия иностранного вмешательства на Ближнем Востоке.

Совместное выступление

В ходе пресс-конференции Абдоллахиян отметил значимость связей между двумя республиками. Он подчеркнул, что его страна выступает против военного присутствия США на сирийской территории и требует скорейшего вывода американских военнослужащих. Дипломат выразил удовлетворение от пересмотра некоторыми государствами своего внешнеполитического курса в отношении Сирии, подразумевая возобновление работы эмиратского посольства в Дамаске. Также он назвал израильские атаки по территории САР прямым нарушением международных норм и поддержал право республики на защиту своего народа и суверенитета перед внешней агрессией.

Микдад же, коснувшись ранее прошедших переговоров, выразил надежду на дальнейшее углубление не только двусторонних, но и региональных связей, которые обеспечат мир и стабильность на Ближнем Востоке, избавив его от внутренней конкуренции и иностранного вмешательства. Дипломат заявил о готовности его страны к дальнейшему развитию «стратегических связей» с Исламской Республикой, а также положительно оценил нормализацию отношений Тегерана и Абу-Даби. Коснувшись противоречий с США, министр осудил политику Вашингтона, которая привела к экономическому кризису во многих государствах Ближнего Востока, и поддержал позицию Ирана на переговорах в Вене.

Дамаск, Тегеран и Абу-Даби

Визит Микдада совпал по времени с приездом в Тегеран советника по национальной безопасности ОАЭ Тахнуна бин Заида Аль Нахайяна. Эмиратский дипломат уже встретился с пригласившим его секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, а в дальнейшем намерен провести переговоры и с другими представителями властей Ирана в рамках инициативы по нормализации двухсторонних связей.

Стоит отметить, что Эмираты в последние годы заметно изменили свои взгляды по отношению и к Сирии: если ранее Абу-Даби спонсировал группировки сирийских боевиков, то теперь взял курс на поддержку официального Дамаска, фактически подтвердив таким образом оспариваемую Западом легитимность правительства Башара Асада. Связаны ли поездки эмиратского и сирийского дипломатов пока не сообщается, однако трехсторонняя встреча могла бы стать знаменательным событием на фоне общего снижения напряженности в регионе.

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сирия сотрудничество оаэ иран
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