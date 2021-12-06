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Опрос ВЦИОМ показал, что 70% россиян выступили против шуток над историей страны

Общество
Опрос ВЦИОМ показал, что 70% россиян выступили против шуток над историей страны
pixabay.com

Москва, 6 декабря. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России с целью выявления самых неуместных тем для шуток.

Около 70% россиян отметили, что шутки над историей России, а также над традициями и национальными особенностями различных народов являются неуместными. Более неприличным посчитали юмор над церковью, с этим согласились 80% опрошенных. А шутки над здоровьем других людей считают неприемлемыми 91% респондентов. Черный юмор не одобряют около 70% россиян.

ВЦИОМ также заинтересовало, насколько граждане уверены в своем чувстве юмора. Около 40% отметили, что обладают им в большей степени, 45% не до конца разобрались в своих ощущениях, а 4% заявили, что у них полностью отсутствует данная особенность.

Радость и смех тесно связаны между собой. Специалисты выяснили, как много в России счастливых людей. Оказалось, что большинство россиян могут назвать себя счастливыми.

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вциом опрос юмор
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