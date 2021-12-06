Состоялись съемки реконструкции Битвы за Москву для новой экспозиции Музея Победы

Съемки масштабной батальной реконструкции к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой состоялись в Калужской области. Проект реализуется для новой экспозиции Музея Победы.

Съемочная группа во главе с режиссером-постановщиком и художественным руководителем проекта Игорем Угольниковым воссоздали эпизод Клинско-Солнечногорской контрнаступательной операции — штурм первой линии немецкой обороны.

Местом съемок выбран полигон кинокомплекса Студии «ВоенФильм» в городе Медынь. Там были отстроены оборонительные линии 1941 года и собрана аутентичная военная техника — танки, артиллерия, стрелковое вооружение РККА и вермахта.

По задумке авторов военно-исторического проекта, все значимые детали — от формы, вооружения и моделей используемой техники до тактики военных действий — воссозданы с максимально возможной достоверностью.