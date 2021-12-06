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Церемония прощания с продюсером Рудинштейном пройдет 8 декабря

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 18:47
Общество
Церемония прощания с продюсером Рудинштейном пройдет 8 декабря
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 6 декабря. Церемония прощания с актером, продюсером и создателем «Кинотавра» Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино. Начало траурного мероприятия в 11:30.

О месте и времени прощания с известным кинопродюсером сообщила РИА Новости его супруга Наталия. После мероприятия состоится кремация. Марк Рудинштейн скончался в больнице на Таганке 5 декабря. Ему было 75 лет.

В сентябре известный кинопродюсер перенес операцию по стентированию коронарных артерий, но был госпитализирован с инсультом уже в середине ноября, сообщает портал RT. Позже у актера случился инфаркт миокарда. 25 ноября Рудинштейн был введен и искусственную кому. Он умер не приходя в сознание.

3 декабря Россия потеряла бабушку телеведущего Ивана Урганта, знаменитую актрису Нину Ургант. Президент Владимир Путин обратился к родственникам покойной артистки.

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