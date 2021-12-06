Сенатор Рязанский назвал получателей федеральных доплат к пенсии в 2022 году

Москва, 6 декабря. Некоторые пенсионеры с 1 января 2022 года получат федеральную доплату в размере 5000 рублей. Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «Народными Новостями» объяснил, кому положены эти деньги.

По словам сенатора, на осуществление доплат из бюджета выделено 130 млрд рублей. Получателями средств станут около 6 млн россиян. Как уточнил Рязанский, речь идет о гражданах, чьи пенсии ниже прожиточного минимума. Парламентарий добавил, что в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, где прожиточный минимум выше среднего по стране, доплаты осуществляются из регионального бюджета.

Валерий Рязанский также обратил внимание на недостаточный уровень индексации пенсий, установленный законом о бюджете. Он считает, что 5,9% недостаточно для компенсации гражданам потерь от инфляции. Поэтому этот вопрос находится под контролем президента и будет решен до конца декабря в обязательном порядке, уверен сенатор.

Министерство труда и социальной защиты РФ ранее решило обновить правила выплаты единовременных накоплений. Изменения будут актуальны для трех категорий граждан.