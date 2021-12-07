Базы НАТО в Очакове и Бердичеве провоцируют конфликт с Россией, заявил политолог Кошкин

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин считает проявлением агрессии НАТО планируемое создание военно-морских баз на территории Украины в акватории Черного и Азовского морей и развертывание военной инфраструктуры блока в странах Восточной Европы и Прибалтике.

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что НАТО — это оборонительный блок, Андрей Кошкин отметил, что аргументов, подтверждающих эти слова, он не видит.

«Сама идеология создания такого блока, само блоковое мышление как раз говорят об агрессивности этого объединения», — заявил политолог.

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Также об агрессивности НАТО говорит постоянное продвижение блока к границам Российской Федерации при явном преимуществе в вооружении и численности военнослужащих.

«Давайте сопоставим цифры — количество самолетов, артиллерии, бронетанковой техники — и мы увидим превосходство этого объединения, направленного прежде всего против России. И это тотальное превосходство в условиях движения НАТО к нашим границам. Это и есть агрессия», — отметил военный эксперт.

Оборонительным не может назвать эксперт и намерение Великобритании построить военно-морские базы на Украине в акватории Черного и Азовского морей в Бердичеве и Очакове. Нужны эти базы англичанам и НАТО, уверен эксперт, как военный плацдарм для давления на Россию.

«Они не нужны тому москитному флоту, которым располагают ВМС Украины, но они подходят для боевых кораблей НАТО. Зеленский заявил, что эти базы будет строить Украина. Но она не в состоянии технологически построить современные военно-морские базы. Так что этим будет заниматься Великобритания на территории Украины в интересах блока НАТО», — заявил Андрей Кошкин.

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На усиление блока НАТО в Черном и Азовском морях, по мнению политолога, направлено и решение турецких властей построить морской канал, параллельный Босфору. В соответствии с конвенцией Монтре, корабли стран, не принадлежащих к причерноморским государствам, могут находиться в Черном море не более 21 суток. Но когда новый стамбульский канал будет построен, требование конвенции Монтре на него вряд ли будет распространяться, считает эксперт, и это позволит кораблям НАТО присутствовать в Черном море дольше.

«В таком случае мы получим не только инфраструктуру НАТО в виде двух военно-морских баз, но и возможность находиться там боевым кораблям столько, сколько они посчитают необходимым», — пояснил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Все это свидетельствует о далеко идущих стратегических планах НАТО по усилению давления на Россию в акватории Черного моря. Активность НАТО в Черном море, по его мнению, является пересечением тех самых красных линий, о которых говорит президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо выйти на юридическое закрепление взаимоотношения сторон, которое бы обеспечило понимание, когда закончится движение НАТО, какую ответственность они несут за то, что продвигаются к нашим границам, какие высокотехнологичные вооружения они собираются размещать на наших границах», — отметил военный эксперт.

Эти аспекты взаимных гарантий безопасности, по мнению Андрея Кошкина, будут главной темой грядущих переговоров президентов США и России. При этом он сильно сомневается в желании американского президента поставить в этом вопросе точку.