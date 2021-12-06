Оскароносный режиссер Доннерсмарк перечислил выдающихся российских постановщиков

Лондон, 6 декабря. Немецкий режиссер, обладатель «Оскара» за фильм «Жизнь других» Флориан Хенкель фон Доннерсмарк выделил Никиту Михалкова, Тимура Бекмамбетова и Андрея Кончаловского среди своих российских коллег.

В рамках фестиваля Russian Film Week в Лондоне состоялось прямое включение с Доннерсмарком. По словам постановщика, с Михалковым он знаком лично и даже хотел убедить его сыграть роль в боевике «Турист» (2010).

«Я являюсь членом комиссии, которая смотрит международные фильмы, выдвигаемые на «Оскар». И почти каждый год российский фильм оказывается для меня одним из самых сильных», — отметил Доннерсмарк.

Немецкий режиссер также поделился советами с молодыми коллегами. Талантливый постановщик — тот, кто мягко управляет съемочной группой, а не отдает приказы. Команда работает намного эффективней, если делиться своим видением, подытожил мэтр.

Ранее Михалков высказался об уходе своей супруги Анастасии Вертинской к композитору Александру Градскому. Режиссер спокойно воспринял решение актрисы.