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Премьер-министр Ливии передал полномочия заместителю в преддверии выборов
Весь мир
Премьер-министр Ливии передал полномочия заместителю в преддверии выборов
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 6 декабря. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба сложил полномочия, чтобы участвовать в президентских выборах в качестве кандидата. Об этом сообщает издание The Libya Observer.

Исполняющим обязанности главы кабмина стал заместитель по южному региону Рамадан Буджанах. Он останется в этой должности до проведения плебисцита, намеченного на 24 декабря.

Корреспондент издания обратил внимание, что ПНЕ не опубликовало официального заявления о перестановках. В течение последних двух дней на сайте переходного правительства появляются новости о встречах членов кабинета министров под председательством Буджанаха.

Исполняющий обязанности премьера накануне побеседовал с руководителем министерства сельского хозяйства и обсудил проблемы, с которыми сталкивается ведомство. Также он проинспектировал подтопленные районы, пострадавшие в результате сильных проливных дождей.

Абд аль-Хамид Дабиба подал документы в Высшую избирательную комиссию Ливии для регистрации в качестве кандидата в президенты. Предварительно он попал в список претендентов на пост главы государства, что нарушает статью 12 закона о выборах.

Согласно положению, гражданин обязан сложить полномочия госслужащего или военного за три месяца до голосования. Политик не уложился в эти сроки, учитывая, что избирательный процесс должен состояться 24 декабря.

Журналист-международник Аббас Джума раскритиковал решение ВИК зарегистрировать Дабибу. По его словам, нарушение закона ставит под угрозу легитимность выборов.

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выборы ливия премьер абд аль-хамид дабиба
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