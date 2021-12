Премьер-министр Ливии передал полномочия заместителю в преддверии выборов

Триполи, 6 декабря. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба сложил полномочия, чтобы участвовать в президентских выборах в качестве кандидата. Об этом сообщает издание The Libya Observer.

Исполняющим обязанности главы кабмина стал заместитель по южному региону Рамадан Буджанах. Он останется в этой должности до проведения плебисцита, намеченного на 24 декабря.

